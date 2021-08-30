لايف

طالبان تعتزم استقبال الفارين الأفغان لكنها ستحاكمهم

النمسا اتخذت موقفا متشددا من طالبي اللجوء الأفغان
أيمن عزام 9:18 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 9:18 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اعلنت حكومة طالبان في أفغانستان اعتزامها استقبال الفارين الأفغان الذين رفضت أوروبا استقبالهم لكنهم سيخضعون للمحاكمة، بحسب صحيفة نمساوية نقلت عن المتحدث باسم حركة طالبان.

استقبال الفارين الأفغان

وذكرت وكالة رويترز إن الحكومة المحافظة في النمسا اتخذت موقفا متشددا من طالبي اللجوء الأفغان والمهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، إذ قال وزير الداخلية النمساوي إن النمسا ستواصل ترحيل طالبي اللجوء وستعيدهم إلى أفغانستان في أقرب وقت.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: تم تطعيم 1.3 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بلقاح كورونا

وأقر وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمار إن إعادة اللاجئين إلى أفغانستان لم يعد ممكنا، لكنه قال إنه يسعى لإنشاء مراكز ترحيل في البلدان المجاورة لكي تتولى استقبالهم.

وقال المتحدث باسم طالبان زبيح الله مجاهد إن حكومته ستسعى لاستقبال هؤلاء المرحلين.

وأشار المتحدث باسم طالبان إلى أن الحركة ستستقبل هؤلاء المرحلين الذين رفضت ألمانيا أو النمسا قبولهم أو ارتكبوا جرائم في تلك البلاد الأوروبية  وسيتم عرضهم على القضاء  الذي سيتخذ قرار بخصوص طريقة التعامل معهم.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-8-2021 في مصر

وأكد مجاهد على التزام حكومته باحترام حقوق النساء داخل إطار الشريعة الإسلامية.

وأضاف:” سنضمن حصول النساء على جميع الحقوق المنصوص عليها في الشريعة. سنمنح النساء حقوقهن الإسلامية وسنمكنهن من التعليم وخلق فرص العمل. نحن ندير عملية لتحقيق هذا.”

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

عمرو فهمي : رئيس الوزراء تحدث معي حول كاريكاتير «شخصية مصراوي» (صور)

صفية حمدي 10:12 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

بريطانيا تسجل أقل إصابات جديدة بكورونا خلال 3 أسابيع

أيمن عزام 7:21 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للحدود الدنيا وطريقة التقديم

جهاد سالم 7:20 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

تعرف على الحد الأدني لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2021 – 2022

جهاد سالم 6:42 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

السيسي يوجه بإقامة مجمع متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل

هيثم سمير 6:42 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

محافظ القاهرة : النادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم خدمات متميزة

عصام عميرة 6:30 م, الأثنين, 30 أغسطس 21