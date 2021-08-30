طالبان تعتزم استقبال الفارين الأفغان لكنها ستحاكمهم

اعلنت حكومة طالبان في أفغانستان اعتزامها استقبال الفارين الأفغان الذين رفضت أوروبا استقبالهم لكنهم سيخضعون للمحاكمة، بحسب صحيفة نمساوية نقلت عن المتحدث باسم حركة طالبان.

استقبال الفارين الأفغان

وذكرت وكالة رويترز إن الحكومة المحافظة في النمسا اتخذت موقفا متشددا من طالبي اللجوء الأفغان والمهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، إذ قال وزير الداخلية النمساوي إن النمسا ستواصل ترحيل طالبي اللجوء وستعيدهم إلى أفغانستان في أقرب وقت.

وأقر وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمار إن إعادة اللاجئين إلى أفغانستان لم يعد ممكنا، لكنه قال إنه يسعى لإنشاء مراكز ترحيل في البلدان المجاورة لكي تتولى استقبالهم.

وقال المتحدث باسم طالبان زبيح الله مجاهد إن حكومته ستسعى لاستقبال هؤلاء المرحلين.

وأشار المتحدث باسم طالبان إلى أن الحركة ستستقبل هؤلاء المرحلين الذين رفضت ألمانيا أو النمسا قبولهم أو ارتكبوا جرائم في تلك البلاد الأوروبية وسيتم عرضهم على القضاء الذي سيتخذ قرار بخصوص طريقة التعامل معهم.

وأكد مجاهد على التزام حكومته باحترام حقوق النساء داخل إطار الشريعة الإسلامية.

وأضاف:” سنضمن حصول النساء على جميع الحقوق المنصوص عليها في الشريعة. سنمنح النساء حقوقهن الإسلامية وسنمكنهن من التعليم وخلق فرص العمل. نحن ندير عملية لتحقيق هذا.”