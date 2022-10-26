طالبات جامعة القناة يحصلن على المركز الأول بالمسابقات الرياضية للجامعات

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن حصول طالبات الجامعة على المركز الأول ضمن فعاليات اللقاء الأول للمسابقات الرياضية الترويحية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2022/ 2023 والذي نظمته الوزارة شباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمشاركة 275 طالباً وطالبة من17 جامعة مصرية خلال شهر أكتوبر الحالي، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت شعار “شباب جامعات الجمهورية الجديدة” برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن حفل الختام شهد توزيع الكؤوس والجوائز وإقامة ندوة عن الولاء والانتماء للوطن وإنجازات الدولة المصرية وحرب الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي وطرق مواجهتها، بحضور لواء أركان حرب حسام انور المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية.

جاءت مشاركة للطالبات بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.