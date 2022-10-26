طالبات جامعة القناة يحصلن على المركز الأول بالمسابقات الرياضية للجامعات

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن حصول طالبات الجامعة على المركز الأول ضمن فعاليات اللقاء الأول للمسابقات الرياضية الترويحية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2022/ 2023 والذي نظمته الوزارة شباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمشاركة 275 طالباً وطالبة من17 جامعة مصرية خلال شهر أكتوبر الحالي، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت شعار “شباب جامعات الجمهورية الجديدة” برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن حفل الختام شهد توزيع الكؤوس والجوائز وإقامة ندوة عن الولاء والانتماء للوطن وإنجازات الدولة المصرية وحرب الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي وطرق مواجهتها، بحضور لواء أركان حرب حسام انور المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية.
جاءت مشاركة للطالبات بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.