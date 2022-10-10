طالبات الشرطة تشاركن في عروض قتالية أمام السيسي لأول مرة

شهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022، مشاركة عناصر الشرطة النسائية في العروض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شاركت الطالبات لأول مرة في النزول السريع أثناء الحركة، ضمن عروض العرض التكتيكي بالسلاح.

وخلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022، الذي أقيم بحضور الرئيس السيسي -اليوم الإثنين- داخل أكاديمية الشرطة، في تقدم بيان عرض يستعرض مشاركة الشرطة النسائية في برنامج الحراسات الخاصة، وحماية شخصية نسائية.

واستعرض البيان قدرة طالبات الكلية في حماية الشخصيات والحراسات الخاصة، ودعم العناصر الشرطية، وذلك ضمن برنامج الكلية لإعداد الشرطة النسائية.

وشاركت عدد من الطالبات في تقديم عروض مشتركة تستعرض المهارة والدقة والقوة للطلاب، وعروض رياضة “الباركور”، حيث أظهرت التدريبات قوة ودقة التدريبات في القفز والعروض.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كلية الشرطة -اليوم الإثنين- خلال احتفالية أقيمت داخل أكاديمية الشرطة، أدى خلالها خريجو كلية الشرطة، اليمين القانونية خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة.

وصدق اللواء محمود توفق وزير الداخلية، على منح خريجي كلية الشرطة، درجة الليسانس في القانون والشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار.

كما صدق على منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة.

وقدم حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، التحية إلى الشهداء، وكتب خريجو كلية الشرطة، بأجسادهم: “أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة”.