طاقة عربية وفولتاليا الفرنسية توقعان اتفاقية مع الحكومة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس

وقعت كل من شركة طاقة عربية، العاملة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، وشريكتها فولتاليا (الشركة المسجلة ببورصة يورونكست باريس) اتفاقية تفاهم مع الحكومة المصرية بهدف إنشاء وتمويل وتشغيل مصنع لإنتاج الهدروجين الأخضر بسعة 150 كيلوطن/سنة.

وتتضمن المرحلة الأولية من المشروع مصنع إنتاج هيدروجين أخضر جديد بسعة 15 ألف طن في السنة بالقرب من ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستخدام تقنية التحليل الكهربائى (Electrolyser) بقدرة 100 ميجاوات مزودة بـ 283 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وسيتوسع المشروع فيما بعد ليصل إلى قدرة إنتاج تبلغ 150,000 طن في السنة، مع قدرة تحليل كهربي تصل إلى إجمالي 1 جيجاوات يتم توفيرها من خلال إجمالي 2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، على أن توفر الحكومة المصرية الأرض المطلوبة لبناء المشروع عليها.

حضر مراسم التوقيع الرسمي بالقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ ممثلون عن الحكومة المصرية.

يأتي هذا المشروع بهدف المساهمة في رؤية مصر البناءة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيثما تلتزم طاقة عربية وفولتاليا بدعم جهود الدولة لتحقيق هدفها المتمثل في توليد الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2035.

و خلال مراسم التوقيع قال خالد أبو بكر، رئيس مجموعة طاقة عربية ، إن شركته تسعي لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة ذات البصمة العالمية القوية مثل فولتاليا الفرنسية، وهو ما يأتي في إطار حرصنا الدائم على بذل كل الجهد للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر في مصر، بوصفنا شركة رائدة في قطاع توزيع الطاقة والمرافق في مصر، وهو ما يتجلى في هذا التعاون الذي يأتي تماشيًا ودعمًا لإستراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035.”