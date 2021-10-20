«طاقة عربية» : محطة للطاقة الشمسية فى مزارع «دينا» بقدرة 6 ميجاوات

تم تمويلها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية (EBRD) كجزء من حزمة تمويلية 10 ملايين دولار

أعلنت شركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة والشركة الرائدة في توزيع الطاقة فى مصر والشرق الأوسط، عن بدء تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات بمزارع دينا

وقد حضر الافتتاح آلان بيلو – نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور أحمد هيكل – مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، و باكينام كفافي – العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، و رؤوف توفيق – العضو المنتدب لمزارع دينا.

تُعد مزارع دينا، التابعة لمجموعة القلعة، أكبر مزرعة متكاملة للإنتاج الحيوانى و الزراعي في مصر و إفريقيا.

ويعتبر تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية بمثابة انطلاقة مثالية لتعزيز مساعي الحكومة المصرية في ملف تنويع وتحرير مصادر الطاقة. فضلًا عن ذلك، يؤدي المشروع دورًا رياديًا في تمهيد الطريق لشركات القطاع الخاص لتطوير مجال الطاقة المتجددة.

و قد قال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، آلان بيلو: “نحن فخورون للغاية بالشراكة مع مجموعة طاقة عربية لدعم خططها الطموحة للنهوض بالمشاريع الخضراء.

وتابع: مشروع مزارع دينا تجسيدا رائعا لمثل هذه الشراكات. فمقدمو حلول الطاقة الخاصة مثل “طاقة عربية” لهم دورًا رئيسيًا في دعم التحول والتحرير المستمر لقطاع الطاقة في مصر”.وبهذه المناسبة.

علق رؤوف توفيق – العضو المنتدب لمزارع دينا، قائلاً: “نظرًا لكوننا أكبر مزرعة متكاملة للإنتاج الزراعي والحيوانى في مصر و إفريقيا، فإننا نلمس تداعيات التغيرات المناخية بشكل مباشر. ولذا تعتبر مزارع دينا مشروعها لمحطة الطاقة المتجددة غاية في الأهمية

وقال ” نحن لا نطمح لترشيد تكلفة استهلاك الكهرباء فحسب، بل نستهدف إلى الحد من بصمتنا الكربونية من خلال اعتمادنا علي الطاقة النظيفة كمصدر بديل للطاقة”.

وتفتخر مزارع دينا بأن محطتها للطاقة الشمسية هي إحدى أكبر محطات الطاقة من نوعها في مجال الزراعة وتصنيع منتجات الألبان في إفريقيا. كما تعتز بالتعاون مع فريق عمل طاقة عربية وتولي ثقة كبيرة في خبراتهم المتضافرة.

وتابع توفيق : نحن على يقين من قدرة المجموعة لتلبية احتياجاتنا من الطاقة باستخدام حلول مبتكرة وموفرة ومصممة خصيصًا وفقًا لمتطلباتنا”.

وأعربت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية عن استراتيجية الشركة في مجال توليد الطاقة المتجددة:

“وقالت ” يسعدنا دائمًا التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية في مشروعات عظيمة وذاتية الاستدامة. ونهدف سويًا إلى تطوير استراتيجية مشتركة لاختراق السوق المصري؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بالترويج للطاقة النظيفة والمتجددة.

علاوة على ذلك، تابعت باكينام : يأتي جذب المزيد من المؤسسات نحو استخدام البدائل النظيفة للطاقة وتوفير أفضل الحلول المستدامة في مقدمة أولوياتنا ولذا نستهدف قاعدة عريضة من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدماتنا لها.

كما تسهم المجموعة في تمكين عملائها من تحقيق العائد التجاري المنشود، فضلًا عن القيمة الاجتماعية المضافة التي تتمثل في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية”.

وأوضحت كفافي قائلة: “إن سجل طاقة عربية الحافل بمشروعات الطاقة المتجددة يعكس قدراتها و مثالًا على ذلك: محطة (بنبان) بقدرة 65 ميجاوات الواقعة بأسوان والتي تعد جزءاً من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة إلى قصص النجاحات المشهودة في خدمة العديد من العملاء بمختلف المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والسكنية”

.وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة: “تعتبر الممارسات المسؤولة للإنتاج والاستهلاك من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تركز عليها القلعة وشركاتها التابعة.

وأكد فخره بنجاح شركتي طاقة عربية، الرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، ومزارع دينا، أكبر مزرعة متكاملة رأسيا للإنتاج الحيواني والزراعي في مصر وافريقيا، في قيادة مسيرة التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مصر وتقديم مثال يحتذى به في هذا المجال.

بالإضافة إلى نجاحهم في نيل الثقة واستيفاء كافة معايير الجودة المطلوبة للحصول على أول تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج البنك لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لدى القطاع الخاص في مصر.

وتابع : لا شك أن التحول الذي يقوده القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الخضراء والتعاون المثمر مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تطوير وتمويل نماذج الأعمال المبتكرة وتعبئة التمويل الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة سيساعد في انتقال مصر الي مستقبل أكثر شمولية واستدامة”.

جدير بالذكر أن العقد المبرم بين مجموعة طاقة عربية ومزارع دينا ينص على أن تقوم الأولى بإنتاج الطاقة النظيفة و بإمداد الثانية بالكهرباء من خلال اتفاقية لشراء الطاقة. وبناءً عليه، ستقوم طاقة عربية ببيع إجمالي سعة الكهرباء التي يتم توليدها إلى مزارع دينا، بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا