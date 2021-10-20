«طاقة عربية» : محطة للطاقة الشمسية فى مزارع «دينا» بقدرة 6 ميجاوات

أعلنت شركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة والشركة الرائدة في توزيع الطاقة فى مصر والشرق الأوسط، عن بدء تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات بمزارع دينا
وأكد فخره بنجاح شركتي طاقة عربية، الرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، ومزارع دينا، أكبر مزرعة متكاملة رأسيا للإنتاج الحيواني والزراعي في مصر وافريقيا، في قيادة مسيرة التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مصر وتقديم مثال يحتذى به في هذا المجال.
جدير بالذكر أن العقد المبرم بين مجموعة طاقة عربية ومزارع دينا ينص على أن تقوم الأولى بإنتاج الطاقة النظيفة و بإمداد الثانية بالكهرباء من خلال اتفاقية لشراء الطاقة. وبناءً عليه، ستقوم طاقة عربية ببيع إجمالي سعة الكهرباء التي يتم توليدها إلى مزارع دينا، بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا