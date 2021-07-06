طاقة

«طاقة عربية» توقع عقدا لتنفيذ محطتين شمسيتين فى البحر الأحمر باستثمارات 4 ملايين دولار

بقدرة 5 ميجاوات بنظام الخلايا الفوتو فلطية
عمر سالم 4:27 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 4:27 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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وقعت شركة طاقة للكهرباء التابعة لمجموعة شركات طاقة عربية العاملة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، عقود بناء محطتين طاقة شمسية النظيفة بإجمالي قدرات تصل إلى 5 ميجاوات على أرض منتجع سوما باي، التابع لشركة أبو سومة للتنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأعرب إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي ، بأن تلك المشاريع تتزامن مع رؤية سوما باى للتواصل مع الطبيعة والاعتناء بها، والحد من البصمة الكربونية التي تخلفها الأنشطة المختلفة”.

طاقة شمسية

وأضاف أن توليد الكهرباء من المصادر الشمسية هدفه الأساسي بالنسبة للشركة هو توفير تكلفة الطاقة المستخدمة وأيضاً تحلية المياه، وبالتالي سد الفجوة بين متطلبات الاستهلاك والتوزيع.

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وقالت باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة طاقة عربية ، إن تلك المشروعات يساهم في زيادة وعي القطاع الخاص المصري بقضايا البيئة، ويتجسد ذلك في مثالًا مشرفًا وهو إقبال قطاع السياحة على فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الطاقة، لتشمل توليد الطاقة المتجددة من المصادر الشمسية.

وأشارت إلى أن الشركة تعاقدت مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بالمصادر الشمسية بمنتجع “سوما باي” بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 4 ملايين دولار.”

وأوضحت لقد عملت الشركة جاهدة خلال السنوات الماضية كي نصبح مزودًا متكاملًا لمصادر التوليد المتنوعة، وهي الاستراتيجية التي تتماشى جنبًا إلى جنب مع رؤية الدولة المصرية الحديثة؛ وتحديدًا فيما يخص التوسع في توليد الكهرباء من المادر المتجددة لتلبية احتياجات قطاعات أكثر من العملاء.”

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كما عقب المهندس سامي عبد القادر- العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء، موضحًا: “يعتبر عقد شراكتنا مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء خير نموذج للاستفادة المثلى بالمصادر المتجدّدة والاقتصادية، بحيث تتحقق فائدة مضاعفة للشركات ويقل الاعتماد على سبل توفير الكهرباء التقليدية”.

وأضاف عبد القادرينقسم التعاقد الذي نحن بصدده  إلى عقدين، على أن تقوم الشركة بالاستثمار فى إنشاء وتشغيل محطة بسعة 3.8 ميجاوات على الأرض المملوكة لسوما باي، فضلًا عن إدارتها لمدة 30 عامًا بنظام حق الانتفاع.

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ويستغرق بناء المشروع حوالي 9 أشهر، بالإضافة إلى عقد تصميم، وتوريد وتركيب آخر، تقوم بمقتضاه الشركة ببناء محطة شمسية أخرى بقدرة 1.2 ميجاوات لصالح شركة أبو سومة للتنمية السياحية بإجمالى قدرات تعاقدية تصل إلى 5 ميجاوات.”

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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