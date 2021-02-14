«طاقة عربية» تعلن بدء توصيل الغاز لـ 14 ألف منزل بالوادي الجديد

أعلنت شركة طاقة عربية، عن تدشين العمل بالشبكة الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي لـ14 ألف منزل بمدينة الخارجة كمرحلة أولى، ضمن خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمواطنين في شتى المحافظات وتوصيل الغاز إلى عدد من القرى بالوادي الجديد بالتدريج.

قام اللواء محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد- ويرافقه الدكتور أحمد هيكل – مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة والمهندس خالد أبو بكر – رئيس مجموعة طاقة عربية وباكينام كفافي – العضو المنتدب، ببدء تنفيذ مشروع توصيل الغاز وذلك في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين علي مستوى الجمهورية.

وأعلن «الزملوط» أنه مع حلول 30 يونيو المقبل، سيتم التشغيل الفعلي للغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع شركة طاقة عربية لتعظيم الاستفادة من المبادرة الخاصة بتحويل الوادي الجديد كأولى المحافظات الخضراء التي تستخدم الطاقة النظيفة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء عدد من المحطات الخاصة بتمويل الغاز الطبيعي على الطرق السريعة بدائرة المحافظة من الخارجة إلى الفرافرة إلى منطقة شرق العوينات.

كل ذلك سيتم عن طريق تقنية الغاز المضغوط المنقول Mobile CNG وهي تقنية تتيح نقل الغاز الطبيعي المضغوط عن طريق شاحنات مجهزة الى مناطق الاستخدام – غير الموصولة بالشبكة القومية للغاز- وتوصيلها بالبنية التحتية للغاز في كل منشأة دون الحاجة لمد خطوط أنابيب باهظة التكلفة.

وقال الدكتور أحمد هيكل – مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة: “منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتسعير الصحيح للطاقة عام 2014، قمنا كمجموعة القلعة بوضع خطة استراتيجية لزيادة استثماراتنا في قطاع الغاز الطبيعي عن طريق الشركات التابعة لنا لأننا نؤمن أن تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري”.

وقال المهندس خالد أبو بكر – رئيس مجلس الإدارة لمجموعة طاقة عربية: “مشروع الغاز الطبيعي في محافظة الوادي الجديد – بتقنية الغاز المضغوط المنقول Mobile CNG- سيحقق نقلة نوعية للمحافظة ويتماشى مع خطة الحكومة المصرية في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي”.

خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية

وأكد أبو بكر أن مجموعة طاقة عربية حريصة على مساندة استراتيجية الدولة في مجال الغاز الطبيعي وذلك عن طريق ضخ استثمارات جديدة ووضع خطط توسعية مع استمرار عملية الأبحاث واستقدام أحدث التقنيات والحلول الشاملة مما يساهم بشكل فعال في تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز الطبيعي ودفع عجلة الاقتصاد المصري.”

ومن جانبها، أعربت باكينام كفافي – العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية عن سعادتها بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد في هذا المشروع وقالت: “إن العمل بدأ في حفر الشبكات الأرضية على مستوى الوادي الجديد منذ 8 أشهر، وأن الشركة ستقوم بنقل الغاز الصب في شاحنات وضخها في المحطة الرئيسية وهو ما يعرف بتقنية الغاز المضغوط المنقول Mobile CNG”.

وأشارت كفافي إلى أن إدخال الغاز الطبيعي للمنازل بالوادي الجديد يخضع لأحدث النظم العالمية ومعاملات الأمان والتشغيل ويتم من خلال فريق عمل مدرب علي أعلى مستوى.

كما أكدت كفافي أن شركة طاقة عربية هي الشركة – القطاع خاص – الرائدة في مجال الغاز الطبيعي في مصر، حيث قامت بتوصيل الغاز إلى 1.3 مليون عميل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى خطة طموح لبناء عدد من محطات الغاز الجديدة منها 50 محطة مخصصة للنقل الثقيل، ليصل الإجمالي إلى 200 محطة وكذلك 100 مركز تحويل في مختلف أنحاء الجمهورية في عام 2023.

ويذكر أن محافظة الوادي الجديد تعد نموذج لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان إدخال الغاز وتحويل السيارات الصغيرة والشاحنات للعمل بالغاز، مؤكدا أن أطوال الطرق التي تبلغ أكثر من 3 آلاف كيلومتر سيتم تغطيتها عن طريق إنشاء محطات عملاقه لتمويل السيارات.

حيث إن المحاصيل الزراعية التي تقوم بنقلها الشاحنات تقدر بأكثر من 3 ملايين طن ويتم نقلها من الوادي الجديد إلى موانئ التصدير والمحافظات المجاورة، مما يعد دافعا قويا لتوجه القيادة السياسية باختيار الوادي الجديد كمحافظة حدودية باعتبارها أول محافظة صحراوية سيصل لها الغاز الطبيعي، وهي أيضًا أول محافظة في صحراء أفريقيا.