«طاقة عربية» تدشن شركة جديدة للمياه لخدمة القطاعات الاقتصادية المصرية

أعلنت مجموعة طاقة عربية، التابعة لمجموعة القلعة، والرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، عن توسعها في تقديم خدمات جديدة من خلال إطلاق شركة طاقة للمياه لتصبح بذلك أول شركة خدمات متكاملة في مصر والشرق الأوسط ولتخدم بشكل أساسي القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، بالإضافة إلى قطاع التطوير العقاري.

وتأتي مبادرة طاقة عربية للدخول في مجال معالجة وتحلية المياه لتكلل النجاح الكبير الذي حققته الشركة في مجالات توزيع الطاقة المختلفة؛ وبهدف توفير حلول متكاملة ومفصلة لتلبية احتياجات كافة العملاء وبنظم تساعد على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ومن جانبه، أعلن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مجموعة طاقة عربية قررت تأسيس وتشغيل شركة طاقة للمياه، مساندة لاستراتيجية الدولة والحكومة المصرية فى إيجاد حلول للتغلب على ندرة المياه والتوسع في نظم الري الحديثة وإنشاء محطات تحلية للمياه”.

وعلى الصعيد ذاته، أعرب خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية عن سعادته بالشركة الجديدة قائلا: “بناء على النجاحات الكبيرة والدور الريادي لمجموعة طاقة عربية في قطاع توزيع الطاقة المصري بمختلف مجالاته، ها نحن ننطلق في مجال جديد، لنصبح أول كيان في مصر والشرق الأوسط يقدم باقة خدمات متكاملة.



وتقدم شركة طاقة للمياه حلولًا متنوعة في مجال معالجة وتحلية المياه وبأنظمة تعاقدية مختلفة؛ تتناسب على أفضل وجه مع احتياجات العميل وتوفر له الاستثمار الأمثل.”

كما قالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية بهذا الصدد: “إن مجموعة طاقة عربية تقوم بالاستثمار فىي منطقتي الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، حيث تقوم باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز.

وتقوم المجموعة أيضا بإنشاء وإدارة محطات لتموين السيارات بالغاز المضغوط، بالإضافة الى مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز. تقوم الشركة ايضا بتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، فضلا عن تسويق المنتجات البترولية.”

وتابعت كفافي: “من خلال أذرع طاقة عربية التشغيلية الأربع، وموظفيها البالغ عددهم 3400 موظفًا، تعمل شركة طاقة عربية على مدار 24 ساعة لخدمة أكثر من 1.4 مليون عميل في مصر من خلال توزيع أكثر من 6.5 مليار متر مكعب من الغاز، وأكثر من ألف ميجاوات من الكهرباء، و60 محطة وقود.

كما تمتلك الشركة محطة للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 65 ميجاوات. هذا وقد أدى هذا التكامل بين منصات طاقة عربية إلى أن تصبح شركة متكاملة لتقديم الخدمات وتوفير الطاقة.

وطاقة عربية، هى إحدى شركات مجموعة القلعة، والرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، تقوم بخدمة أكثر من 1.4 مليون عميل في المناطق السكنية والصناعية والتجارية بصفة يومية. تأسست شركة (طاقة عربية) في العام 2006، ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة.

وتتمحور أنشطتها حول 4 منصات رئيسية، وهي: شركة (طاقة غاز)، شركة (طاقة للكهرباء)، شركة (طاقة لتسويق المنتجات البترولية) وشركة (طاقة للمياه). وقد تمكنت الشركة الأم من دمج 15 شركة ناجحة بالفعل (تأسس معظمها منذ أكثر من 23 عامًا)، وأسست شركات في مجالات بكر، كما تدير العديد من المشروعات الناجحة بشكل رئيسي في مصر بالإضافة إلى مشروعات هامة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

