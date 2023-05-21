«طاقة عربية» تبدأ إجراءات القيد فى البورصة المصرية قريبا

كشفت باكينام كفافى، العضو المنتدب التنفيذى لـ«طاقة عربية» – إحدى توابع مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية – عن بدء إجراءات طرح الشركة فى البورصة المصرية.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه سيتم قيد أسهم «طاقة عربية» فى جداول البورصة المصرية خلال فترة وجيزة.

يُذكر أن «المال» كشفت خلال السنة الماضية أن مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية تعتزم طرح حصة من أسهم «طاقة عربية» فى البورصة المصرية خلال عام 2023 ومن المحتمل أن يتولى مهام إدارة الطرح كل من المجموعة المالية هيرمس و«HSBC».

وأوضحت «كفافى» أن خطة القيد فى البورصة تتضمن المفاضلة بين طرح حصة من الأسهم القائمة أو تنفيذ عملية زيادة رأسمال.

يُذكر أن القلعة كانت قد عينت تحالف المجموعة المالية «هيرميس» و«إتش إس بى سى» كمدير لطرح «طاقة عربية» والذى كان مخططا تنفيذه فى عام 2020 إلا أن جائحة كورونا تسببت فى تأجيل العملية حتى الآن.

فيما كشفت مصادر قريبة الصلة بطرح «طاقة عربية»، أنها متوافقة مع قواعد القيد فى البورصة المصرية، موضحة أنه سيتم قيدها فى الجداول على أن يتم تنفيذ عملية طرح للأسهم أو زيادة رأسمال لاحقًا.

وتشترط القواعد فى البورصة المصرية وجود نحو 300 مساهم فى هيكل ملكية الشركة محل القيد، بالإضافة إلى حد أدنى من رأس المال يقدر بـ 100 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال «طاقة عربية» نحو 676 مليون جنيه تقريبًا وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى لشركة مصر المقاصة، وتمتلك “القلعة القابضة” نحو %55.3 .

وتأسست «طاقة عربية» عام 2006 وهى إحدى شركات مجموعة القلعة للاستثمارات المالية، وتعمل فى قطاع توزيع الطاقة فى مصر، ويتبعها 4 كيانات هى «طاقة غاز» و«طاقة للكهرباء» و«طاقة لتسويق المنتجات البترولية»، و«طاقة للمياه».

وتعتزم «طاقة عربية» ضخ استثمارات ضخمة فى السوق المحلية فى ظل خطة التوسع فى محطات تموين السيارات، إذ تمتلك نحو 100 محطة على مستوى الجمهورية سواء بنزين أو غاز طبيعي، و تخطط لإضافة من 50 إلى 60 أخرى جديدة.

ويبلغ رأسمال مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية نحو 9.1 مليار جنيه، ويضم هيكل ملكية الشركة كلا من «Citadel Capital» بنسبة %23.4 و العليان السعودية %9.12 و الإمارات الدولية للاستثمار %5.54 والباقى أسهم تداول حر . وتحولت «القلعة» للربحية فى العام الماضي، إذ حققت صافى ربح 14.28 مليار جنيه مقابل خسائر 5.7 مليار فى 2021 مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، فيما ارتفعت إيراداتها إلى 97.71 مليار خلال 2022 مقابل 45.8 مليار.