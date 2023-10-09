«طاقة عربية» تؤسس شركة برأسمال 20 مليون جنيه بالشراكة مع «أمان»

أعلنت شركة طاقة عربية عن الانتهاء من تأسيس شركة تحت اسم “شركة امان طاقة لتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية” برأسمال 20 مليون جنيه بغرض تقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

وذلك بالمشاركة مع شركة امان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية وشركة امان لتكنولوجيا المدفوعات الالكترونية.

يذكر أن نتائج أعمال شركة طاقة عربية خلال الربع الثاني من 2023، تضمنت تحقيق نموا في صافي الإيرادات بنسبة 29%، لتسجل 6.15 مليار جنيه ، مقارنة ب 4.78 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وسجلت طاقة عربية صافي أرباح بنحو 167.27 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2023، مقابل صافي أرباح بقيمة 193.35 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.