طاقة النواب: نتنظر اتفاقية الضبعة.. وإحالتها إلى البرلمان أكيدة

ياسمين فوازأكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اتفاقية الضبعة التي وقعت عليها مصر لم ترسل إلى البرلمان حتي الآن، مضيفا أن اللجنة تنتظر إرسالها تمهيدا لمناقشتها.كانت وقعت مصر وروسيا، الشهر الحالى في القاهرة وثائق إدخال عقود بناء محطة الضبعة النووية، بحضور الرئيسين



ياسمين فواز

أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اتفاقية الضبعة التي وقعت عليها مصر لم ترسل إلى البرلمان حتي الآن، مضيفا أن اللجنة تنتظر إرسالها تمهيدا لمناقشتها.

كانت وقعت مصر وروسيا، الشهر الحالى في القاهرة وثائق إدخال عقود بناء محطة الضبعة النووية، بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، ووقع الوثائق عن الجانب الروسي، المدير العام لمجموعة الشركات الحكومية «روس آتوم»، أليكسي ليخاتشوف، وعن الجانب المصري، وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، محمد شاكر.

وقال السويدى في تصريحاته لـ”المال” أنه لابد من إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، مضيفا أن بمجرد وصولها إلى المجلس سيتم إحالتها إلى اللجنة، متابعا :”إحالتها إلى البرلمان أمر أكيد”.

ويأتي توقيع الوثائق، بشأن بناء محطة الضبعة ضمن جلسة مباحثات بين الجانب الروسي والمصري، لبحث سبل دفع أطر التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة السياسية، والتجارية، والاقتصادية، وفي مجال الطاقة، فضلا عن التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتضم العقود الـ4 التى وقعت بالأحرف الأولى فى نوفمبر 2015، عقد التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.

ويصل قيمة القرض الروسى البالغ 25 مليار دولار، تمثل %85 من قيمة المشروع، لا سيما أن اتفاقية القرض تنص على أن يتولى الجانب المصرى توفير الـ %15 المتبقية فى صورة أقساط، بالدولار الأمريكى، أو بالجنيه المصرى، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.

وتضم محطة الضبعة 4 وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى، والاستلام الابتدائى، والتشغيل التجارى بحلول 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول 2028، وتصل نسبة المساهمة المحلية فى الوحدة الأولى والثانية من %20 إلى 25 % وتزداد بصورة تدريجية فى الوحدات التالية، لتصل إلى %35 فى الوحدة الرابعة.

كما تضم العقود الـ4 التى وقعت بالأحرف الأولى فى نوفمبر 2015 عقد التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.