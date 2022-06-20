طاقة النواب توصي بوضع جدول زمني لإنشاء مصانع تدوير القمامة بمحطة النقطة في الإبراهيمية

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الوزارات والجهات المعنية بوضع جدول زمني لإنشاء مصانع تدوير قمامة في محطة النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بمركز الإبراهيمية بالشرقية وجدوى إنشاء محطات التجميع.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن محطة النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بعزبة التل في كفور نجم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وقال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، متسائلًا: “كيف ستنهض مصر دون تخطيط؟ فمركز الإبراهيمية الذي يتوسط 5 مراكز أخرى ويفرز ما يقرب من 100 طن قمامة يوميا منه، وكل مركز من المراكز الأخرى يخلف ما 60 طن قمامة، و لا يوجد مصنع لتدوير القمامة في المنطقة”.

وأكد “بدوي” أن منطقة كفور نجم تعد نموذجية لإنشاء مصنع لتدوير القمامة، متسائلا: “لماذا لا يتم الإنشاء خاصة أن نقل القمامة يكلف الكثير من الأموال من خلال سفر السيارات يومياً الى مجمع الخطارة الذي يبعد 125 كيلو لدفن القمامة دون جدوى؟، وتستهلك السيارات وتتكلف عمالة زائدة وسولار ووقود وصيانة”.

وطالب نائب التنسيقية بدراسة الجدوى للمشروع، وخطة الحكومة في إنشاء مصنع لتدوير القمامة في الشرقية.