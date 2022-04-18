طاقة

«طاقة النواب» توصي بعقد جلسة مخصصة للاستماع إلى خطط «الكهرباء» لإحلال العدادات الذكية

اللجنة ناقشت استرداد 3 مليارات جنيه للوزارة خلال عام
ياسمين فواز 7:53 م, الأثنين, 18 أبريل 22 7:53 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله بعقد جلسة مخصصة للاستماع إلى ممثلين وزارة الكهرباء حول خططهم لإحلال العدادات الذكية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله ، مساء اليوم الإثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.

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وقال إيهاب رمزي مقدم الطلب خلال اجتماع اللجنة أنه تم استرداد بمبلغ بقيمة 3 مليارات جنيه من سرقة التيار الكهربائي في عام واحد فقط 2020/2021، مؤكدا أن هناك أرقاما أخرى لم تكتشف بعد، وهذا يوضح أن المنظومة غير منضبطة وسرقة التيار بها أمر سهل، وكشف السرقات أمر صعب.
وأضاف مقدم الطلب خلال اجتماع اللجنة اليوم أن وزارة الكهرباء لم يكن لديها تقنية متقدمة لكشف سرقات التيار الكهربائي، متسائلا: أين هو دور الوزارة للحد من السرقات؟ وأين المنظومة والتقنية التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذه السرقات؟.
وعلق ممثل وزارة الكهرباء قائلا: ليست أزمة كهرباء فقط وانما مشكلة دولة ، فقد تم تطوير المنظومة من خلال استخدام بعض التكنولوجيا لوقف التلاعب حيث أصبح لكل عقار رقم قومي يتم وضعه علي السيستم وبالفعل بدأنا بمحافظة بورسعيد وهناك 270 الف مشترك للخدمة ، وهناك أيضا جهاز الاوبتكال وتم تركيبه منذ 9 شهور فهو قاريء ضوئي يكشف السرقات والتلاعب.
وعلقت وكيلة اللجنة رشا رمضان أن اللجنة حريصة علي حقوق الدولة مثلما هي أيضا حريصة علي حقوق المواطن، قائلة: نعمل داخل اللجنة للمصلحة العامة ولا نفضل طرف عن الآخر ففي النهاية هي مصلحة الوطن.

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وقال حسام عوض الله رئيس اللجنة أن هناك بعض الشكاوي للمواطنين من العدادات الكوردية ولابد أن تكون هناك حلول واضحة لهذه المشكلات التي يتناولها لاحقا خلال إجتماعات اللجنة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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