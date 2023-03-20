«طاقة النواب» توافق على 4 قوانين لاتفاقيات للتنقيب الغاز والبترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول التعاقد مع عدد من الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في العديد من مناطق الجمهورية.

وأكد حسام عوض الله، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقيات التي تعقدها الدولة ووزارة البترول مع العديد من الشركات للتنقيب عن الغاز والبترول، خاصة بعد الاكتشافات الكبرى التي تمت في الفترة الأخيرة.

وشدد النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة على أهمية قيام وعرض الاتفاقيات والبنود على لجنة الطاقة ومعرفة شرط التعاقدات.

وأضاف الجبلاوي أن جهود الدولة واضحة في عمليات البحث والتنقيب عن البترول، موضحا أن هناك مناطق لم تكتشف بعد.

فيما طرح النائب عمرو القطامي عدد من التساؤلات عن التكلفة والاستثمارات مع الشريك الاجنبي وذلك خلال مناقشة الاتفاقيات

وأكد القطامي اهتمام ومتابعة الرئيس لقطاع البترول والبحث والتنقيب وهو ما أدى إلى الاكتشافات الأخير.

وأثار القطامي عددا من النقاط حول المزايدات والنسب وحصة مصر بالاتفاقيات.

ووافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب خلال الاجتماع على القوانين وهي:

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى. في.، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة

مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في.، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية نافتوجاز أوف أوكريين لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

استكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى. في.، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في.، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

استكمال مناقشة مشروع قانون مقد من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية نافتوجاز أوف أوكريين لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية.