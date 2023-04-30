«طاقة النواب» تطالب بسرعة تصنيع وتشغيل السيارات الكهربائية في مصر

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله عددا من طلبات الإحاطة منها الطلب المقدم من النائب محمد الجبلاوى، بشأن خطة الدولة في التوسع في استخدام المركبات “السيارات” الكهربائية لكونها صديقة للبيئة مما يساعد على التخفيف من استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.

وأكد النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة أهمية تضافر الجهود لسرعة تصنيع سيارات كهربائية مصرية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في إنتاج أتوبيسات بالكهرباء والغاز خلال قمة المناخ cpo 27 بشرم الشيخ نوفمبر العام الماضي.

وأضاف عوض الله في كلمته باللجنة أن هناك اهتماما من القيادة السياسية وتوجها من الدولة للاتجاه الى الاقتصاد الأخضر والمركبات صديقة البيئة.

وقال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة إن صناعة السيارات الكهربائية بمصر لها أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة، كما أن هناك إيجابيات واضحة للحفاظ على البيئة تقوم بها الوزارات المختلفة ، متسائلا : هل هناك مجال تصنيع السيارات الكهربائية بمصر وهل يوجد مراكز للصيانة.

كما تساءل الجبلاوي عن الخطة او الاستراتيجية التي تتبناها وزارات البيئة والكهرباء والصناعة لتصنيع السيارات الكهربائية بمصر .

وعلق أحمد مهينة ممثل وزارة الكهرباء بأن العالم يسير في هذا الاتجاه بسرعة شديدة، كما أن سوق السيارات الكهربائية تتطور عالميا ومصر تسعى للوصول لهذا الركب ومواكبة العالم وسرعة تصنيع السيارات الكهربائية.

وأشار ممثل وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة معنية بتعريفة الشحن للسيارات الكهربائية ونقاط ومحطات شحن السيارات الكهربائية ، موضحا أن لدينا وفرة في الطاقة الكهربائية وفائض لشحن السيارات، مشددا على ضرورة ان يكون هناك مواصفات فنية تلزم محطات الشحن ان تلتزم بها لضمان وصولها.

وأعلن ممثل وزارة الكهرباء عن خطة جديدة لتحويل شبكة الشحن الى شبكة ذكية ، مشيرا الي أنه لا يوجد اي مشكلة حالية لتغذية السيارات الكهربائية كما ان لدينا محطات وشبكات توزيع متاحة بمليارات الجنيهات.

وشدد ممثل الكهرباء أنه يتيح لأي شخص يقوم بالشحن سواء في بيته او من داخل المحطة وتعمل بنجاح وكفاءة عالية قائلا: دورنا توفير الطاقة.

وقال اللواء محمد إسماعيل ممثل وزارة الإنتاج الحربي ، أنه تم إنتاج 180 أتوبيسا كهربائيا بأكثر من 60% منتجا محليا. وهناك هدف لتحويل 2200 أتوبيس للغاز الطبيعى خلال 6 سنوات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن عدم تسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بشركات الكهرباء.

وناقشت اللجنة ايضا طلب النائب مصطفى محمود، بشأن عدم توصيل الكهرباء إلى العديد من الأبراج التي لا يوجد بها أماكن مناسبة لوضع الأكشاك الكهربائية بمحافظة قنا وطلب الاحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن ضرورة رفع اسلاك الضغط العالي التي تمر بعدد كبير من المنازل بقرية سمهود – مركز أبو تشت بمحافظة قنا، ووجود عجز شديد في أعمدة الإنارة بشوارع قرية سمهود وقرى أخرى بمحافظة قنا.