طاقة النواب تدعو الدول الافريقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقارة

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” المنعقدة بتونس الشقيقة، نيابة عن الرئيس السيسي، والتي ألقت الضوء على التحديات التي تواجه القارة السمارء.

وأضاف بانه من الضروري تكاتف دول القارة من أجل التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحقيق النهضة الاقتصادية في دول القارة الإفريقية، والعمل على التخفيف من الديون التي تقع على كاهل الدول الإفريقية.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، على إيمان مصر بأهمية تكامل العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية القائمة لتنفيذ أهداف “أجندة 2063 “؛ سعياً للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة، الأمر الذي لن يتأتى سوى بتضافر الجهود الدولية وتوجيهها لصالح دعم الدول الأفريقية ومؤسساتها المعنية بتحقيق الأمن والتنمية في أفريقيا.

ولفت النائب عيد حماد إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك؛ بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة.