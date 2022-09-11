«طاقة النواب»: التعاون مع «سكاتك» النرويجية يعزز الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة

أشاد النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة المتجددة، معتبرا التعاون المصري مع شركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة خطوة نحو تعزيز هذا الاتجاه الذي تسير فيه الدولة.

وقال «حماد»، في بيان له، إن التعاون بين مصر والشركات العالمية المتخخصة في مجال الطاقة الجديدى والمتجددة، وآخرها شركة سكاتك النرويجية، يدعم الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن الاتجاه في كل دول العالم يذهب إلى الطاقة النظيفة، خاصة في ظل تداعيات التأثير المناخي الذي يمر به العالم.

كما أكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أهيمة الجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الطاقة الخضراء، والذي يحظى بدعم عير مسبوق من الدولة، كأحد أهم أولوياتها استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس.

وأشار النائب عيد حماد إلى أن الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة النظيفة، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، تأتي قبل أيام منها مؤتر المناخ 2022 المقرر عقده في نوفمبر المقبل 2022 في شرم الشيخ، والذي ينتظر أن يخرج بنتائج تعزز مواجهة العالم للتغير المناخي.