«طاقة الشيوخ» تؤكد أهمية مناقشة قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية

أكد النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن قانون الانتخابات المحلية مهم جدًّا، وهو استحقاق دستوري ويجب مناقشته.

وأشار، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية»، ضمن فعاليات لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، إلى أنه وفقًا للدستور، فقد منح صلاحيات للمجالس المحلية، الأدوات الرقابية والاقتراحات، وتوجيه اسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات ،وتصل إلى سحب الثقة.

وأضاف سليم أن الدستور ضمن تمثيل مناسب لكل فئات المجتمع، حيث نسبة 25% للشباب، و25% للمرأة، وتمثيل مناسب للإخوه الأقباط، وتمثيل مناسب لذوي الهمم.

وطالب وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ بضرورة إعادة التعريفات لصفة “العامل” و”الفلاح”، بتعريفات أكثر اتساعًا وشمولًا، مؤكدًا أن القائمة المغلقة هي الأنسب للانتخابات.