طاقة البرلمان: وزير البترول وعد بدعم المشاركة المجتمعية للنهوض بقرى الصعيد

التقي أعضاء لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله بالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بدعم وزارة البترول في خططها التنموية ودعم مشاركتها في النهوض بالاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع النائب حمادة الجبلاوي والنائبة رشا رمضان وكيلا اللجنة، والنائب خالد مشهور، أمين سر اللجنة.

وقال النائب حمادة الجبلاوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، إن اللقاء مع الوزير طارق الملا كان مثمر للغاية وبناء لدرجة كبيرة.

وأوضح أن هيئة مكتب لجنة الطاقة في البرلمان استمتعت الي رؤية الوزير في بعض الأمور الهامه وتطرق الاجتماع إلى ضرورة اضطلاع الوزارة بدورها المجتمعي والمزيد من المشاركة المجتمعيه في خدمة صعيد مصر والمشروعات التنموية التي تقام بمحافظات الجنوب ومنها دعم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووعد الملا بدور أكبر وحيوي في هذا المجال، وفق الجبلاوي.

وأضاف الجبلاوي بأن الوزارة لديها خطط كبيرة في المشاركه المجتمعية وسيكون للصعيد نصيب كبير منها في الأيام المقبلة.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة في البرلمان، أن وزير البترول أثار خلال اللقاء أزمة إعادة الشي لأصله في مد خطوط الغاز للأقاليم والقرى المحرومة، مؤكدا أن هذا الأزمة مزمنة وتعطل خطط التنمية ولابد من المزيد من المرونة في هذا الشأن خاصة من وزارة التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.

وتابع الجبلاوي أن هيئة مكتب اللجنة وعدت بعقد اجتماع تنسيقي عقب الإجازة البرلمانيه بداية دور الانعقاد الثاني هدفه توحيد الرؤية وإيجاد آلية عمل مشتركة بين الوزارات تسمح بدفع عجلة التنمية والعمل علي إيصال الغاز إلى كل القرى المحرومة بأقصي سرعة لتنفيذ خطة الرئيس في دعم القرى والأقاليم في أقاصي الصعيد وغيرها.