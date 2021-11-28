طاقة

«طاقة البرلمان» توافق على اتفاقية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية

تصل مدتها 15 سنة من تاريخ السريان 1 فبراير 2020
ياسمين فواز 6:39 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 6:39 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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وافقت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك، وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك في مناطق التنمية المندمجة منطقة غرب بكر ومنطقة غرب غارب ومنطقة شمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

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واستعرض أشرف فوده وكيل أول وزارة البترول، تفاصيل الاتفاقية والتي تصل مدتها 15 سنة من تاريخ السريان 1 فبراير 2020، بالإضافة إلى 5 سنوات بموافقة وزير البترول البترول والثروة المعدنية، وتقدر الالتزامات المالية بـ500 مليون دولار.

يشار إلى أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الثاني أسفرت عن فوز النائب حسام الدين عوض الله برئاستها، وكلا من النائبين رشا رمضان ومحمد الجبلاوي بالوكاله، وخالد مشهور بأمانة السر.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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