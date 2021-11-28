«طاقة البرلمان» توافق على اتفاقية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك، وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك في مناطق التنمية المندمجة منطقة غرب بكر ومنطقة غرب غارب ومنطقة شمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.

واستعرض أشرف فوده وكيل أول وزارة البترول، تفاصيل الاتفاقية والتي تصل مدتها 15 سنة من تاريخ السريان 1 فبراير 2020، بالإضافة إلى 5 سنوات بموافقة وزير البترول البترول والثروة المعدنية، وتقدر الالتزامات المالية بـ500 مليون دولار.

يشار إلى أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الثاني أسفرت عن فوز النائب حسام الدين عوض الله برئاستها، وكلا من النائبين رشا رمضان ومحمد الجبلاوي بالوكاله، وخالد مشهور بأمانة السر.