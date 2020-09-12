«طاقة البرلمان» تؤكد علي أهمية زيادة معدلات إنتاج حقول «جابكو» ومناطق امتيازها

تأييدا لما أكده وزير البترول خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2019/ 2020.

أكدت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان على أهمية العمل المستمر على زيادة معدل الإنتاج من حقول جابكو ومناطق امتيازها، والتغلب على التناقص الطبيعى في إنتاجية الحقول القديمة، بالتزامن مع خفض النفقات وتكلفة إنتاج البرميل، التي أكد عليها طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته لاعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس ( جابكو ) لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/ 2020.

وأعلن وزير البترول خلال أعمال الجمعية ترحيبه بنجاح جهود شركة جابكو لرفع معدلات الإنتاج اليومية مؤخرًا، ما يعد خطوة على الطريق نحو تنفيذ خطط طموح وإضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات.

رحب النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، بالقضايا التى ناقشها وزير البترول والثروة المعدنية خلال أعمال الجمعية.

ورحب رئيس طاقة البرلمان في تصريحات له اليوم، بتكليف طارق الملا لمسئولى شركة جابكو بالتنسيق مع شركة دراجون أويل الإماراتية الشريك فى شركة جابكو للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة.

يشار إلي ترأس وزير البترول والثروة المعدنية، الأسبوع الماضي أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019/2020.

وأكد الوزير، التنسيق مع شركة دراجون أويل الإماراتية الشريك في شركة جابكو للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة مشيدا بالتزامها المستمر.

وأضاف الملا أن مشروع البحث السيزمي ثلاثى الأبعاد الجاري تنفيذه حاليًا في منطقة خليج السويس يستهدف الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مكامن وتكوينات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة ومهمة في العمل البترولى في منطقة خليج السويس سيتم التركيز على استغلالها خلال الفترة المقبلة.

كما أكد وزير البترول، أهمية التوافق مع معايير السلامة والحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة العمليات، موجهًا بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ومتابعة تطبيقها.