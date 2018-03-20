طاقة البرلمان : السيسي أحدث طفرة بمجال التعدين

ياسمين فوازأكد حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لبناء دولة صناعية واقتصادية حديثة عن طريق تعظيم الاستفادة من كل الموارد والمقومات الطبيعية والبشرية المتاحة واستغلالها في خدمة الدولة.وأوضح حمادة، في بيان له، ا

ياسمين فواز





أكد حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لبناء دولة صناعية واقتصادية حديثة عن طريق تعظيم الاستفادة من كل الموارد والمقومات الطبيعية والبشرية المتاحة واستغلالها في خدمة الدولة.

وأوضح حمادة، في بيان له، اليوم، أن قطاع الطاقة شهد نهضة وطفرة لم تحدث خلال عقود من الزمان، في عهد السيسي، فمن ضمن إنجازات الرئيس السيسي عقود إمدادات البترول التي وقعت مع أكثر من دولة؛ حتى لا تعتمد السوق المصرية على مورد واحد.

وأضاف “وكيل طاقة النواب” أن مصر وقعت 76 اتفاقية بترولية بإجمالي استثمارات تفوق 3.15 مليار دولار، وطرحت عشرات المزايدات للبحث والتنقيب عن البترول في خليج السويس والصحراء الغربية وفي العديد من المحافظات، وكذلك بدء ضخ الغاز الطبيعى من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًّا.

وأشار “نائب المصريين الأحرار” إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال الأشهر المقبلة، وسيتم الاستغناء نهائيًّا عن استيراد الغاز بكل أشكاله وتصديره خارجيًّا، الأمر الذي يقضي على مديونية وزارة البترول، التي تقلصت بالفعل إلى 2.3 مليار دولار، كما يعطي دفعة للاقتصاد المصري عن طريق سد عجز الموازنة العامة وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في قطاع الغاز.

وشدد على أن إنتاج حقل ظهر سيحدث طفرة كبيرة وسيقضي بشكل أو بآخر على نسبة كبيرة من البطالة، فالحفر والإنتاج يتم بأياد مصرية 100%، وهو الأمر الذي أعلن السيسي رفضه الاستعانة بعمالة خارجية، وهو الأمر الذي كان يكلف الدولة أموالًا طائلة ويزيد من مديونية البترول.