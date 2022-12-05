طارق يوسف: صدور قانون تعويضات المقاولين سيحل أزمة كبيرة يعاني منها القطاع

قال المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاء، إن صدور قانون تعويضات المقاولين الذي يجري مناقشته حاليا في مجلس النواب سيسهم في حل مشكلة كبيرة يواجهها العاملون في قطاع المقاولات.

وأضاف خلال جلسة “كيف يتخطي العقاري الأزمة بسلام” بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في يومه الثاني، أن هناك عددا من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بشكل عام، منها فروق التسعير نتيجة التغير الشديد في أسعار الخامات.

وأوضح أن التحدي الثاني صعوبة الاستيراد من الخارج نتيجة نقض العملة الصعبة بشكل عام، لافتا إلى أن شركته تتغلب علي هذه المشكلة عبر الاستفادة من المستخلصات التي تحصل عليها من الأعمال التي تنفذها بدول عربية.