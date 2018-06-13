طارق نور: تأسيس كلية للإعلان والتسويق على مساحة 40 فدانًا

بدء التنفيذ خلال النصف الثانى من 2019.. والدراسة فى 2020 نستهدف 40 ألف متر بالدورة المقبلة لمعرض لو مارشيه نسخة السعودية على مساحة 20 ألف متر بمشاركة 40 عارضا أحمد اللاهوني يسعى رجل الأعمال طارق نور، لتأسيس كلية متخصصة فى مجال الإعلان والتسويق على مساحة تتراوح بين 20 و40 فدانًا بالقاهرة ا

بدء التنفيذ خلال النصف الثانى من 2019.. والدراسة فى 2020

نستهدف 40 ألف متر بالدورة المقبلة لمعرض لو مارشيه

نسخة السعودية على مساحة 20 ألف متر بمشاركة 40 عارضا



أحمد اللاهوني





يسعى رجل الأعمال طارق نور، لتأسيس كلية متخصصة فى مجال الإعلان والتسويق على مساحة تتراوح بين 20 و40 فدانًا بالقاهرة الجديدة.

قال طارق نور، فى حواره لـ«المال»، إن المشروع فى مرحلة الدراسة حاليا، متوقعًا بدء التنفيذ خلال النصف الثانى من 2019 على أن تبدأ الدراسة بالكلية خلال عام 2020.

وأشار إلى أنه سيتم استقدام أساتذة متخصصين على أعلى مستوى فى العالم من لندن ونيويورك لتدريس «الإعلان» فى مصر، حتى يتمكن المشروع من خدمة مصر والمنطقة العربية كاملة.

وحول خطة شركة طارق نور القابضة «TN Holding»، التى تضم 14 كيانا من بينها «AAPIC» المختصة بتنظيم المعارض، أوضح أن الشركة تستهدف 40 ألف متر بمعرض لومارشيه للأثاث فى دورته المقبلة، مقابل 25 ألفا فى الدورة السابقة.

ولفت إلى أن «أيبيك» تمكنت من زيادة مساحة صالات العرض خلال الدورة الماضية بنحو5 آلاف متر لتصل إلى 25 ألفًا، لكنها تسعى إلى 40 ألفًا، مؤكدًا أن الشركة تسعى لتقديم خدمات إستراتيجية مختلفة للعارضين بلومارشيه، كى تتمكن من جذب أكبر عدد ممكن من المشترين.

يشار إلى أن «لومارشيه» هوأكبر وأول معرض متخصص فى مجال الأثاث والديكور فى الوطن العربى وإفريقيا، وتأسس عام 1987 وقد نظم حتى الآن 40 دورة.

وعن بروتوكول التعاون الموقع مع الجانب السعودى لتنظيم أكبر معرض دولى للأثاث والديكور فى المملكة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل بمركز جدة الدولى للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية مباشرة من غرفة التجارة بمدينة جدة، أعلن نور أن النسخة الجديدة من لومارشيه فى السعودية ستكون على مساحة تتراوح بين 15 و20 ألف متر، بمشاركة 40 عارضًا قابلة للزيادة.

وذكر أن الهدف من إقامة نسخة جديدة من معرض «لومارشيه» بالسعودية هوفتح أسواق خارجية للمنتج المصرى، لزيادة الصادرات، تماشيًا مع سياسة وزارة التجارة والصناعة، التى تهدف إلى تشجيع الصناعة المصرية لتحسين الناتج القومى الإجمالى وسد عجز الميزان التجارى للدولة.

وتعتمد وزارة التجارة والصناعة بشكل كبير على المشاركة فى المعارض وإقامة المراكز اللوجيستية وتنظيم البعثات التجارية واستقدام مشترين، باعتبارها آليات ناجحة فى تكثيف التصدير إلى الأسواق الأفريقية، لتحقيق إستراتيجية الوزارة 2020.

وتستهدف «التجارة» متوسط نمو بنحو%10 سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت %16 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، محققة 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليونا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة %12، وسجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وأفاد رجل الأعمال بأن شركته تسعى لدخول أسواق أوروبا عبر نافذة معرض ميلانو للأثاث، والمشاركة بجناح للشركات المصرية، للترويج الأمثل للمنتجات المحلية.

واشتكى نور غياب التنسيق بين الشركات المنظمة لمعارض الأثاث فى مصر، والتى تؤثر سلبًا فى النهاية على مبيعات الكيانات المشاركة، مطالبًا بضرورة تنظيم تحالفات بين الـ3 معارض الأكبر فى مصر «لومارشيه، فيرنكس آند ذا هوم، لاكازا» للنهوض بالصناعة المحلية.

وكان طارق نور، قد كشف لـ«المال»، منذ أيام عن خطته للتوسع فى منظومة الإعلام المرئى عبر افتتاح سلسلة قنوات فضائية جديدة فى 7 دول عربية، خلال الفترة المقبلة، تحت مسمى العاصمة والناس، مقدرا حجم الاستثمارات المرصودة للسلسلة الجديدة بنحو100 مليون دولار، ما يعادل 1.8 مليار جنيه تقريبًا.

وقال إن المحطة الأولى لسلسلة «العاصمة والناس» ستبدأ من الإمارات العربية المتحدة تحت مسمى «أبوظبى والناس»، يتبعها «الرياض والناس» بالمملكة العربية السعودية، ثم باقى الدول، ليتم الانتهاء من تدشين جميع القنوات خلال موعد أقصاه 3 سنوات.

وأضاف أن محتوى القنوات سيكون نفس محتوى «القاهرة والناس« دون تغيير، ويضم عرض مسلسلات وبرامج ترفيهية وثقافية وإخبارية وطبخ.

وانطلقت «القاهرة والناس» كقناة عامة فى 21 أغسطس 2009، وتملكها شركة تى إن هولدنجز، المملوكة لطارق نور، ويبلغ رأسمالها المدفوع 300 مليون جنيه.

ويملك طارق نور شركة TN holding القابضة، وشركة بيك، المنظمة لمعرض لومارشيه للأثاث، ودرس نور التصوير الإعلانى بالولايات المتحدة الأمريكية فى أوائل السبعينات وفى 1973 عمل بوكالة الأهرام للإعلان.

وفى 1979 شارك فى تأسيس وكالة أمريكانا، كأول وكالة إعلانات خاصة فى مصر، ثم وكالة طارق نور للإعلان، والتى تحولت بعد سنوات إلى مؤسسة كبيرة تضم حوالى 8 شركات تعمل بالدعاية والإعلان، وإنتاج شرائط الفيديو، والأفلام الدعائية، والبرامج والمسلسلات التليفزيونية.