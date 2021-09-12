ثقافة وفنون

طارق لطفي لـ«المال»: صورت 80% من مشاهدي في «ليلة السقوط»

يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور
رحاب صبحي 7:34 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 7:34 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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صرح الفنان طارق لطفى لـ”المال” بأنه انتهى من تصوير 80% من مشاهده في مسلسل “ليلة السقوط” فى كردستان، وأنه سيعود إلى مصر 20 ستمبر الجاري .

المسلسل تـأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين.

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كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا من كواليس مسلسل “ليلة السقوط”، والذي يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، وظهر فيها سجيناً في أحد المعتقلات.

يشار إلى أن طارق لطفى قدم العام الماضى مسلسل “القاهرة كابول” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته خالد الصاوى، وفتحى عبد الوهاب، ونبيل الحلفاوى، وحنان مطاوع، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، إنتاج “سينرجى “.

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بقلم رحاب صبحي

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