طارق قنديل رئيسًا لبنك مصر-إيران خلفاً لإسماعيل حسن

أحمد الدسوقى قالت مصادر مطلعة إنه تم اختيار طارق قنديل رئيساً جديداً لمجلس إدارة بنك مصر-ايران للتنمية، خلفاً لإسماعيل حسن الرئيس السابق للبنك ومحافظ البنك المركزى الأسبق. وشغل طارق قنديل رئاسة بنك قناة السويس لأكثر من 7 سنوات قبل أن يرحل منذ شهور قليلة ويحل محله حسين الرفاعى. وكان إسماعيل حسن ق

أحمد الدسوقى

قالت مصادر مطلعة إنه تم اختيار طارق قنديل رئيساً جديداً لمجلس إدارة بنك مصر-ايران للتنمية، خلفاً لإسماعيل حسن الرئيس السابق للبنك ومحافظ البنك المركزى الأسبق.

وشغل طارق قنديل رئاسة بنك قناة السويس لأكثر من 7 سنوات قبل أن يرحل منذ شهور قليلة ويحل محله حسين الرفاعى.

وكان إسماعيل حسن قد قرر مغادرة القطاع المصرفى عقب فترة عمل طويلة تصل لنحو 60 عاما، قاد خلالها مجموعة من البنوك المحلية على رأسها بنكا الإسكندرية ومصر أمريكا، الذى استحوذ عليه فيما بعد البنك العربى الأفريقى الدولى، ثم انتقل الى رئاسة مصر ايران بعد رحيله عن البنك المركزى.

ويضم تشكيل مجلس إدارة بنك مصر ـ إيران الحالى كلا من: عمرو طنطاوى عضواً منتدباً ممثلاً لشركة مصر للتأمين، ممتاز السعيد، وأكثم فتح الله رحاب، وأحمد الصياد أعضاء ممثلين عن بنك الاستثمار القومى، وعلاء الدين حسن على ممثلاً عن مصر لتأمينات الحياة، ومحمد على موسوى، وعبد الناصر همتى، وفرهاد زركرى، ومير سعيد لاريجانى ممثلين عن الشريك الايرانى.

ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع %29.93 لبنك الاستثمار القومى، %16.06 مصر للتأمين، %13.87 شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو %40.14 للشركه الايرانية للاستثمار الأجنبى وهى شركة حكومية.