طارق قابيل: إنشاء معامل تحاليل في 22 تجمعا صناعيا جديدا

محمد ريحان: أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً تطوير منظومة اختبار السلع والمنتجات الصناعية من خلال مصلحة الكيمياء التابعة للوزارة حيث تسعى الوزارة الى تطوير وتأهيل المعامل الحالية سواء بالمركز الرئيسى للمصلحة او بفروعها المنتشرة في الموانئ والمطارات الى جانب التوسع في ان

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً تطوير منظومة اختبار السلع والمنتجات الصناعية من خلال مصلحة الكيمياء التابعة للوزارة حيث تسعى الوزارة الى تطوير وتأهيل المعامل الحالية سواء بالمركز الرئيسى للمصلحة او بفروعها المنتشرة في الموانئ والمطارات الى جانب التوسع في انشاء معامل جديدة لمواكبة حركة التنمية الصناعية في مختلف انحاء الجمهورية.

وأشار في هذا الصدد الى ان الوزارة تستهدف انشاء معمل تحاليل وإختبار ومركز خدمة تابع لمصلحة الكيمياء في كافة التجمعات الصناعية التي يجرى حالياً انشاؤها والتي يصل عددها الى 22 مجمعاً ومن المخطط الانتهاء منها في عام 2020، وستكون البداية بمعمل تحاليل متخصص فى منتجات الجلود ومستلزماتها جارى إنشاؤه حالياً بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومن المخطط بدء تشغيله فعلياً خلال العام الجارى، هذا فضلاً عن انشاء فرع جديد للمصلحة بميناء سفاجا وجارى توريد معداته ليبدأ العمل فعلياً خلال الشهرين المقبلين.

جاء ذلك في سياق احدث تقرير تلقاه الوزير بشأن الخطط المستقبلية لمصلحة الكيمياء ومستهدفاتها خلال العام الحالي وأهم إنجازات المصلحة خلال عام 2017.

وقال الوزير ان مؤشرات اداء المصلحة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضى سواء على مستوى عدد عينات الاختبار التى تم تحليلها بالمصلحة وفروعها او على مستوى الايرادات ايضاً، والتى ارتفعت من 34 ألف عينة في عام 2016 الى 50 ألف عينة في عام 2017 بأجمالى ايرادات بلغت 46 مليون جنيه مقارنة بـ 33 مليون جنيه في عام 2016 ومن المستهدف زيادة عدد العينات الى 55 الف عينة وتحقيق 50 مليون جنيه ايردات مع نهاية عام 2018

ومن جانبه قال المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة تقوم حالياً بالتنسيق مع الوزارة وعدد من الشركات باجراء ميكنة وربط للخدمات المقدمة من المصلحة للعملاء وإنشاء برنامج الذاكرة المؤسسية وبرنامج الأرشيف الالكتروني ووضع تصميم نظام سرية التقارير والعينات (كيوكود).

وأضاف أن المصلحة تستهدف خلال العام الحالي استكمال تأهيل معامل فرع المصلحة بالإسكندرية والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة المالية لإنشاء المواد المرجعية بمعامل القاهرة، مشيراً إلى أن المصلحة نجحت خلال العام الماضي في التوسع في إنشاء فروع جديدة للمصلحة تتضمن فرع المطار وفرع ببورسعيد، وفرع دمياط بالإضافة إلى تأهيل وتطوير معامل القاهرة بإجمالي 24 معمل وإدارة بالمركز الرئيسي للمصلحة والإدارة المركزية لمعامل القاهرة.

وتابع فهمي أن المصلحة ستقوم خلال العام الجاري بتأهيل 20 معمل للاعتماد الدولي طبقاً للمواصفة 17025/2005 في مجال الجودة والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إجراء 50 اختبار كفاءة فنية لمعامل القاهرة والفروع ومراجعة شروط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لعدد 16 مجمع مخازن كيماويات متنوعة في 16 منطقة استثمارية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن المصلحة تمكنت خلال العام الماضي من إجراء 33 اختبار كفاءة فنية لمعامل القاهرة والفروع، وتأهيل 16 معمل للحصول على الاعتماد الدولي طبقاً للمواصفة 17025/2005، فضلاً عن اشتراك معمل مواد البناء في اختبارات الكفاءة الفنية في مجال الأسمنت مع حوالي 55 معمل على مستوى العالم حيث احتل المعمل المصرى المرتبة الخامسة عالمياً.

ولفت رئيس مصلحة الكيمياء إلى أن المصلحة ستتسلم خلال العام الحالي براءة اختراع خاصة بفريق عمل وإعداد مواصفة الحبر الفوسفوري المستخدمة في الانتخابات من أكاديمية البحث العلمي كما ستقوم بتنفيذ مزيد من الزيارات وورش العمل الخارجية لصقل مهارات العاملين بالمصلحة من خلال زيارة المعامل المعتمدة وتحقيق ميكنة وربط خدمات المصلحة من تحاليل واستشارات فنية وتدريب.

وفى هذا الصدد أوضح فهمي أن المصلحة نظمت 35 دورة تدريبية للعاملين بجهات خارجية إلى جانب تدريب العاملين بالمصلحة في عدد من الدورات التدريبية بالجهات المختلفة حيث بلغ عدد المتدربين نحو 500 متدرب بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش عمل في مجال تحليل المنظفات الصناعية وموضوعات متنوعة تضمنت الجودة الفكرية وتنمية الموارد البشرية، لافتاً إلى أنه من المقرر زيادة عدد الدورات المقدمة خلال العام الجاري إلى 60 دورة وورشة عمل.

وفي مجال المعايرة، تابع فهمي أن المصلحة تستهدف إجراء معايرة لعدد 300 جهاز بالتنسيق مع المعهد القومي للقياس والمعايرة بالمقارنة بنحو 280 جهاز تم إجراء المعايرة لها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المصلحة ستستمر في تواصلها مع عملائها لتقديم الاستشارات الفنية وتنفيذ التحاليل والاختبارات الكيميائية والبيئية المطلوبة.