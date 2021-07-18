طارق فهمى الرئيس التنفيذى : «التوفيق» تستهدف عقوداً بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام الجارى

من المتوقع أن تقارب القيمة السوقية للعقود المسجلة فى هيئة الرقابة المالية بنهاية العام الجارى نحو 4 مليارات جنيه

تستهدف شركة التوفيق للتأجير التمويلى توقيع عقود بقيمة 2.5 مليار جنيه كصافى قيمة تمويلية خلال العام الجاري.

قال طارق فهمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، فى حوار مع «المال»، إنه من المتوقع أن تقارب القيمة السوقية للعقود المسجلة فى هيئة الرقابة المالية بنهاية العام الجارى نحو 4 مليارات جنيه.

وأضاف أن صافى قيمة عقود التأجير التمويلى التى تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجارى تقارب مليار جنيه، وأن حجم العقود التى سجلتها «التوفيق» بهيئة الرقابة المالية كقيمة سوقية تجاوز 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.

وذكر طارق فهمي أن صافى أرباح الشركة ارتفع إلى 77 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة %306 على الفترة نفسها من العام الماضى 2020، لتكون أعلى أرباح خلال ثلاثة أشهر فى تاريخ الشركة، مضيًفا أن صافى أرباح 2020 بالكامل يقارب 74 مليون جنيه.

وفيما يخص قاعدة عملاء الشركة، قال طارق فهمى إن عدد عملاء التأجير التمويلى للشركة وصل إلى ما يزيد على 400 عميل.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت شركة التوفيق للتأجير التمويلى على نسبة %5.48 من إجمالى العقود خلال الربع الأول من 2021، بقيمة 900.43 مليون جنيه، لتحتل المرتبة السادسة فى قائمة شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق من حيث حجم العقود الموقعة خلال الربع الأول.

وعلى مستوى نشاط التأجير التمويلى فى السوق المصرية، أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع حجم عقود التأجير التمويلى طفيفًا خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 16.445 مليار جنيه، مقابل 13.389 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضى.

وطبقا للبيانات استحوذ نشاط العقارات والأراضى على الحصة الأكبر من عقود التأجير التمويلى فى السوق المصرية خلال الربع الأول بنسبة %81.33 بقيمة 13.375 مليار جنيه.