طارق فايد رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»:«القاهرة» يوقع اتفاقية تمويل بنحو 200 مليون دولار مع «أفريكسيم بنك»

كشف طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ، عن توقيع مصرفه اتفاقية تمويل بنحو 200 مليون دولار مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» .

فايد: لدينا اهتمام بالمساهمة فى الصناديق المتخصصة فى الابتكار والتكنولوجيا المالية

وقال فى تصريحات لـ«المال» إن التسهيل الائتمانى الذى سيحصل عليه بنك القاهرة يهدف إلى دعم عمليات المصرف التوسعية فى أفريقيا، خاصة أنه يمتلك «القاهرة – أوغندا»، إضافة إلى تمويل عمليات التجارة البينية داخل القارة.

وفى سياق آخر، ذكر «فايد» أن بنك القاهرة لديه اهتمام كبير خلال الفترة الحالية، لضخ استثمارات، والمساهمة فى الصناديق المتخصصة فى تمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية والمشروعات الناشئة.

وأضاف أن اهتمام مصرفه بضخ استثمارات فى تلك الصناديق خلال المرحلة المقبلة يأتى فى ضوء الفرص المتوافرة، وبدعم وتشجيع من البنك المركزى بعد إتاحة ذلك للبنوك؛ وبهدف دعم منظومة التحول الرقمى والشمول المالى داخل السوق المصرية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أصدر ضوابط، فبراير الماضي، تتيح للبنوك المساهمة فى صناديق الاستثمار والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز إجمالى حصة البنك نسبة %50 من رؤوس الأموال، ولا تتجاوز قيمة الاستثمارات نسبة %10 من رأس المال الأساسى للبنك؛ بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهمتها فى رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها، لمساندة هذا القطاع الحيوى والاستمرار فى تحقيق النمو.

وأشار «فايد» إلى أن استراتيجية البنك لتأسيس شركات تابعة تهدف فى الأساس إلى إحداث عملية تكامل مع الخدمات المصرفية التى يقدمها إلى عملائه، لافتًا إلى شركة كايرو للتأجير التمويلى وشركة الأمن والحراسات التى أسسهما للبنك خلال الفترة الماضية، بجانب شركات المدفوعات الرقمية التى يعتزم إطلاقها قريبًا.

وفيما يخص نتائج أعمال البنك خلال الربع الأول من العام الحالي، قال «فايد» إن بنك القاهرة حقق معدلات نمو جيدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنظيرتها خلال العام الماضي، وأنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال أسبوعين.

وبحسب المؤشرات المالية المعلنة، حقق بنك القاهرة صافى أرباح يبلغ 3.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، وصافى أرباحه قبل الضرائب نحو 4.8 مليار جنيه، ونمت الإيرادات بنسبة %19 لتصل إلى 12 مليار جنيه فى العام الماضي، مقارنة بنحو 10 مليارات نهاية 2019.