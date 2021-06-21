طارق فايد رئيس مجلس الإدارة: «القاهرة» يعتزم إطلاق شركة المدفوعات الرقمية قبل نهاية العام الحالى

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة لـ«المال»، إن مصرفه يعتزم إطلاق شركة المدفوعات الرقمية خلال الربع الثالث أو الأخير على أقصى تقدير من العام الحالى.

وانتهى «القاهرة» خلال الربع الأول من العام الحالى من تم تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية؛ ما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى، بحسب بيان صادر من البنك أمس السبت.

ووفقًا لمصادر تحدثت لـ«المال»، فى مايو الماضى، أطلق بنك القاهرة إسم «تالى» على شركة المدفوعات الرقمية التابعة له.

وفيما يخص طرح بنك القاهرة فى البورصة، ذكر طارق فايد أن ظروف السوق الراهنة لا تزال غير مواتية، وأن البت فى عملية الاكتتاب مرهون بتحسن أسواق المال العالمية والإقليمية والمحلية.

يذكر أن القوائم المالية المستقلة لبنك القاهرة خلال الربع الأول، كشفت عن تحقيق صافى ربح بلغ مليار جنيه، مقابل 800 مليون خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة نمو %20.

وأرجع بنك القاهرة النمو القوى فى الأرباح إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع 2.4 مليار بنهاية الربع الأول من عام 2020.

ونما صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنك القاهرة خلال الربع الأول بنسبة %6، ليسجل 461 مليون جنيه، مقارنة مع 433 مليونًا خلال الربع الأول من 2020؛ ما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة %7، لتصل إلى 3.1 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 2.9 مليار خلال نفس الفترة.

وارتفع إجمالى محفظة قروض بنك القاهرة خلال الربع الأول بنحو مليار جنيه لتصل إلى 93.5 مليار بنهاية مارس 2021، منها 43.7 مليار محفظة إئتمان لشركات الكبرى.

ونجح بنك القاهرة فى جذب 2 مليار جنيه ودائع جديدة من العملاء خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل المحفظة إلى 165 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.