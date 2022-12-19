طارق فايد: حجم محفظة مشروعات بنك القاهرة تضاعفت أكثر من 6 مرات

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك القاهرة وصلت أكثر من 23 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار في بدايات عمل البنك، مما يعني تضاعف حجم المحفظة بأكثر من 6 مرات.

وأضاف فايد خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «الناس والبنوك»، والذي يقام تحت عنوان «دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الوطني»، أن دور الحكومة لتعميق قطاع الصناعة، شاهدناه على مدار الخمس سنوات الماضية من استثمارات كبيرة للبنية التحتية وبدونها لن يكون هناك دور لتزويد القدرات الصناعية للدولة.

وتابع فايد: “أضفنا أكثر من 6000 عميل ومشروع متوسط وصغير، ولدينا قطاعات كثيرة بالتركيز على الصناعة ومشروعات متناهية الصغر، وأضفنا أكثر من 350 ألف مشروع متناهي الصغر”.

وأكد فايد: “دورنا كبنوك وطنية لا يقتصر فقط على التمويل، لدينا دور آخر كأداة مساعدة في بناء قدرات القطاع المختلفة سواء القطاع الصناعي وقطاعات أخرى، وموقعنا العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات تكنولوجيا لسهولة النفاذ إلى العملاء”، مؤكدا أن بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في مبادرة رواد النيل، وأنه يرعى مركز التميز الصناعى.

وتناقش الجلسة الثانية، تحت عنوان دعم الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والتي يديرها محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إدارة المصارف العربية، أهمية تعزيز الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك مـن خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي ورجال الصناعة، في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.