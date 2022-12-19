طارق فايد: ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتسجل 60% ببنك القاهرة

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن نسبة القروض للودائع ارتفعت من 36% لتسجل 60% في بنك القاهرة، مشيرا إلى أن حجم محفظة ائتمان الشركات بلغت 60 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2022.

وأضاف فايد خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر « الناس والبنوك»، والذي يقام تحت عنوان : «دور القطاع المصرفي في دعم القطاع الوطني»، أن هناك نموا في التمويل المتاح للصناعة لتصل إلى نسبة 70%، مشيرا إلى أنها تمثل أكثر من 20% من محفظة البنوك.

وأكد فايد على أهمية التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الصناعات المغذية هي الأساس في تنمية الصناعة، وتوجه لتكبير حجم محفظة التمويل الصناعي لبنك القاهرة.

واختتم: كبنوك الدعوة مفتوحة لكافة رجال الصناعة من القطاع الخاص، لدعمهم في الفترة القادمة؛ لتمويل كافة المشروعات والتوسعة في أنشطتهم في الفترة القادمة، مؤكدا: مهتمين بدعم وبناء قدرات قطاع الصناعة من خلال التدريب، لتأهيل العمالة وخلافه في المرحلة القادمة للنهوض بالصناعة في المرحلة القادمة.

وتناقش الجلسة الثانية، تحت عنوان دعم الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والتي يديرها محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إدارة المصارف العربية، أهمية تعزيز الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك مـن خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي ورجال الصناعة، في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.