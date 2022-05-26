طارق فايد: اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد تقديرا لإنجازات المحافظ

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لرئاسة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد يعد تقديرا لإنجازات المحافظ علي مدار سنوات طويلة في الحفاظ علي قوة وصلابة القطاع المصرفي ودوره في تطوير نظم الدفع التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي.

أضاف في تصريحات ل “المال” أنه تقدير لدوره في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد القومي وامتصاص التداعيات التي تعرض لها بدأ من جائحة كورونا ومرورا بأزمة الحرب الاوكرانية.

وتم اختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر من قبل مجموعة البنك الدولي ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أكتوبر المقبل