طارق عمار نائبا لرئيس لجنة البنوك والبورصات بـ”رجال الأعمال المصريين الأفارقة”

تولى طارق عمار منصب نائب رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل بجمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة ، وقدمه الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية لأعضاء الجمعية العمومية .

وقال ” الشرقاوى ” فى بيان ، إن طارق عمار ، عمل خبير مشروعات القطاع الخاص بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية ، وسنوفر له كل الدعم آملين أن نحقق سويا الهدف والإستراتيجية التي وضعناها من أجل مجتمع المال والأعمال في مصر والقارة الأفريقية.

يشار إلى أن عمرو كمال الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي السابق، كان قد أعلن انضمامه قبل أيام إلى جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة .

وقال”كمال” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : شرف لي الانضمام كعضو ورئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والتعاون مع أعضائها الذين يمثلون نخبة راقية من مجتمع رجال الأعمال الجادين في سبيل تنمية التعاون الوثيق بين بلدنا مصر الحبيبة والقارة الأفريقية”.

