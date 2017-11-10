طارق علام يدعو الفرنسيين لزيارة مصر بالتنورة بجوار برج إيفل

أحمد حمدي يسافر الإعلامي طارق علام من خلال برنامجه "هو ده" والذي يعرض في الثامنة مساء اليوم الجمعة علي شاشة المحور إلى العاصمة الفرنسية باريس في جولة سياحية بجوار برج إيفل في استعراض للفن الصوفي حيث يستخدم التنورة في مشهد…

أحمد حمدي

يسافر الإعلامي طارق علام من خلال برنامجه “هو ده” والذي يعرض في الثامنة مساء اليوم الجمعة علي شاشة المحور إلى العاصمة الفرنسية باريس في جولة سياحية بجوار برج إيفل في استعراض للفن الصوفي حيث يستخدم التنورة في مشهد وطني أمام أحد المقاهي العالمية ويدعو الفرنسيين لزيارة مصر.

ويلتقي “علام” مع مجموعة من المصريين الذين يقيمون في منزل شهير أشبه بالدوار الريفي ويقومون من خلاله بحل مشاكل المصريين بالخارج، ويستكمل جولته بلقاء مع أحد المسؤولين السياسيين في فرنسا ويتحدث عن مستقبل العلاقات المصرية – الفرنسية في الوقت الراهن.

يعرض برنامج “هو ده” في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ويعاد في التاسعة صباح السبت.

