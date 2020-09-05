طارق عطية يتوقع إطلاق معرض «مصـر للبناء الأخضر» يناير المقبل

يهدف المعرض الدائم والأول من نوعه فى مصر إلى تحقيق التكامل والتواصل بين جميع الأطراف المشاركة فى البناء.

يستعد المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لإطلاق معرض «مصـر للبناء الأخضر» (EGBEX – Egypt Green Building Exhibition)، ضمن جهود المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى خدمة المجتمع وتحفيز توجه الدولة لتحقيق الاستدامة، وسط توقعات أن يكون في يناير المقبل.

أهداف تأسيس معرض «مصـر للبناء الأخضر»

ويهدف المعرض الدائم والأول من نوعه فى مصر إلى تحقيق التكامل والتواصل بين جميع الأطراف المشاركة فى البناء.

ما أطراف المشاركة بالبناء ؟

وتشمل الأطراف: المنتج والمصمم والمقاول والمالك للتعريف بالمنتجات المتوفرة فى السوق المصرى.

تعرف أهداف تطبيق البناء الاخضر

ومن أبرز أهداف التطبيق تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد وأنظمة التكييف عالية الكفاءة والطاقة المتجددة؛ بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه وتدوير المخلفات الصلبة، بجانب، تطبيقات المدن والمبانى والمرافق الذكية وخدمات تقييم الاستدامة للمبانى طبقا لكود البناء الأخضر.

بدروه، قال د. طارق عطية ، المشرف العام على معرض «مصـر للبناء الأخضر» بأن تطبيق مبادئ “البناء الأخضر والمستدام” لتخطيط وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة هذه المجتمعات أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة.

طارق عطية: جوهر تطبيق التنمية المستدامة الترشيد وتحقيق عوائد اقتصادية والصحية

وقال إن مصر طورت “استراتيجية التنمية المستدامة” المعروفة باسم رؤية مصر (2030)، وفى جوهرها ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والموارد الطبيعية ، والحد من الآثار السلبية لانشاء وتشغيل المباني والمرافق على البيئة ، بالاضافة إلى تحقيق العوائد الاقتصادية والصحية والاجتماعية على مدار دورة حياة المبنى.

مميزات المعرض التى تنعكس على المطورين

ويتميز المعرض بعرض نماذج من نتائج الأبحاث العلمية فى مجال البناء الاخضر مع الكودات الهندسية، بالإضافة إلى المنتجات المتوفرة فى السوق المصرى مما يحفز جميع أطراف صناعة التشييد على تطبيق مبادئ الاستدامة.

تعرف على نظام الهرم الأخضر

ويشمل المعرض على أجنحة لتبسيط مبادئ الاستدامة والترويج للنظام المصرى لتقييم استدامة المبانى والمعروف؛ باسم “نظام الهرم الأخضر” لتقييم استدامة المبانى والمناظر للأنظمة العالمية مثل (LEED, BREEAM) والصادر بقرار وزير الاسكان والمرافق فى 2017.



وأضاف د. طارق عطية فى تصريح لجريدة المال، أن تطبيق نظم المبانى الخضراء خاصة فى المشاريع الكبرى والحكومية يساهم فى توجه الدولة نحو تطبيق رؤية مصر 2030، ورفع مستوى جودة الحياه للمواطنين ويعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة المدن والقرى المصرية وزيادة جودة الحياه والخدمات المقدمة للمواطنين،

وأوضح أن تطبيق البناء الأخضر يساعد على ترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية والذى يمثل أولوية للدولة فى المرحلة الحالية ويحقق مصالح الأجيال القادمة.

وقال إن معرض مصر للبناء الأخضر يساهم في جذب الاستثمارات العالمية الواعية؛ ويعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى لمواكبة التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الدائرى والشراء الحكومى الأخضر.

وأضاف: “كما يمثل نظام الهرم الأخضر لتقييم استدامة المبانى وسيلة فعالة للجهات الحكومية والخاصة؛ للتحقق من كفاءة التصميمات المعمارية والهندسية من خلال مراجعة التصميمات واصدار شهادة تقييم بالمستوى الذى تم تحقيقه (بلاتينى ، ذهبى ، فضى ، برونزى ، معتمد)”.

طارق عطية: توقعات لإبرام المعرض يناير 2021

وتبلغ مساحة المعرض الدائم 1200 متر مسطح ويتوقع الافتتاح خلال شهر يناير 2021، وفق عطية.