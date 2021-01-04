60 مليار جنيه تكلفة مراحل مبادرة تحويل السيارات والمركبات إلى الوقود المزدوج

المرحلة الأولى تبلغ 15 مليار جنيه لنحو 80 ألف سيارة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مبادرة تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج ستتيح البنوك خلال مرحلتها الأولى تمويلات بنحو 15 مليار جنيه لنحو 80 ألف سيارة.

وأضاف فى كلمة ألقاها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أن المبادرة في مراحلها الثلاثة ستصل التمويلات بها إلى 60 مليار جنيه.

وذكر عامر: “سعر العائد ضمن المبادرة تم تحديده عند 3% متقاطعة، ويستفيد منها الأفراد الراغبين في إحلال السيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص للعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض تصل 10 سنوات على حسب رغبة العميل”.

وأوضح محافظ البنك المركزي أنه سيتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ضمن المبادرة، وأنه سيتم إعفاء الأفراد المستفيدين من المبادرة من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري.

وأشار إلى أن جميع البنوك العاملة في السوق المصرية ستشارك في المبادرة، وأن فرق سعر العائد الذي سوف تتحمله البنوك سيبلغ 794 مليون جنيه في العام؛ بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

وتابع طارق عامر قائلًا: “تم حساب القسط الشهري على السيارات المختلفة، وأن السيارة التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيها سيكون قسطها الشهري بالفائدة 1600 جنيه والسيارة التي تبلغ قيمتها 200 ألف سيكون قسطها الشهري 2167 جنيه”.

وأضاف أن العملاء ضمن المبادرة سيوفرون 30% شهريًا من تكلفة القرض خارج نطاق المبادرة.

وأفاد عامر بأن منافذ بيع السيارات بالمواصفات الفنية، سيكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة ولن يتم منح القروض إلا بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن حجم التمويل حاليًا بالقطاع المصرفي لشراء سيارات العملاء يبلغ 30 مليار جنيه، وأن المبادرة ستحدث طفرة كبيرة في حجم التمويل.

محافظ البنك المركزي: إطلاق مبادرة لتمويل إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي تتكلف مرحلتها الأولى 5.33 مليار جنيه

وقال محافظ البنك المركزي، إنه بالنسبة لمحطات التموين بالغاز الطبيعي، هناك مبادرة تتضمن البدء في تمويل إنشاء كمرحلة أولى 287 محطة بتكلفة 5.330 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها إلى 1000 محطة وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.

وأضاف أن الفائدة ضمن مبادرة إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي ستكون على أساس سعر فائدة مخفض مضمن بادرة تمويل القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات التي تم إطلاقها في مارس الماضي.

وتابع: “الشركات المستفيدة من مبادرة إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي هي شركة غازتك، وشركة الغاز الطبيعي، وشركة كار جاس، وشكرة NGP، بإجمالي مدة التمويل 10 سنوات متضمنة فترة سماح وبعائد 8% متناقص”.

وأوضح أن تلك المبادرة سيتم توفير التمويل للشركات من خلال البنك الأهلي المصري، بدعم يبلغ 81 مليون جنيه سنويا فرق التكلفة.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار المحافظات لإنشاء محطات التموين طبقا للكثافة السكانية واحتياجات وزارة البترول.