طارق عامر : 100 مليار دولار تدفقات العملة الأجنبية منذ التعويم

محمد سالم قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى للإقتصاد المصرى بلغ 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر التكنولوجية المالية سيملس شمال…

محمد سالم







قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى للإقتصاد المصرى بلغ 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.



وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر التكنولوجية المالية سيملس شمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن التدفقات القوية من العملات الأجنبية ساهمت فى ارتفاع الإحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى لمستوى غير مسبوق بلغ 38.2 مليار دولار فى يناير الماضى



