طارق عامر: نمتلك قوة تحيد أثر الاضطرابات العالمية على مصر.. وسنستخدمها

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قدرة البنك على حماية اقتصاد البلاد من تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال إن لديه أدوات قادرة على تحييد أثر الاضطرابات العالمية.

وقال طارق عامر لبلومبرج: “لدينا القوة لتحييد تأثير الاضطراب العالمي على اقتصادنا وسوف نستخدمها”.

ولم يحدد عامر الإجراءات التي ستترتب على استخدام هذه القوة.

وكان المركزي المصري قد خفض الإثنين الماضي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي في أكبر خفض على الإطلاق.

كما منح البنك الشركات والأفراد تمديدًا لمدة 6 أشهر لتسديد القروض وألغى رسوم سحب أجهزة الصراف الآلي لنفس الفترة.

وقالت الحكومة المصرية إنها خصصت 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار) لمكافحة الفيروس.

وسنت مصر مجموعة من الخطوات الاجتماعية لوقف تفشي كورونا كما علقت الرحلات الدولية وخفضت ساعات عمل المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق.

وأبلغت مصر حتى الآن عن 210 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 6 حالات وفاة.