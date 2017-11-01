طارق عامر: نستهدف تمويل 200 ألف SME’S سنوياً

سمر السيدقال طارق عامر ، محافظ البنك المركزى، إن البنك سيحاول توفير دعم بعشرات المليارات من الجنيهات للشباب من ذوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة"SME’S". وأشار إلى أن البنك يواجه تحدى حالياً هو أن التمويلات موجودة بينما لا يعتبر غياب التدريب المهنى والفنى لدى قطاع كبير من الشباب يع

سمر السيد

قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزى، إن البنك سيحاول توفير دعم بعشرات المليارات من الجنيهات للشباب من ذوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة”SME’S”.

وأشار إلى أن البنك يواجه تحدى حالياً هو أن التمويلات موجودة بينما لا يعتبر غياب التدريب المهنى والفنى لدى قطاع كبير من الشباب يعوق نمو تلك المشروعات.

وأوضح أن محفظة البنوك الحالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”SME’S” تبلغ نحو 30 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الجهاز المصرفى يمول 20 ألف مشروع سنوياً ، وهناك خطة للنهوض بها لتصل إلى 200 ألف مشروع سنوياً.

ولفت إلى أنه تم إنشاء شركة لمخاطر الائتمان وهدفهها ضمان البنوك المصرية كافة فى تمويل المشروعات الصغيرة.

وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدى إلى تحقيق خطوة البنك للشمول المالى والوصول لكافة طوائف المجتمع بأسلوب رشيد وتحسن فى مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن البنوك كانت تهتم تاريخياً بالودائع أو القروض الكبرى فقط ، ولذا يحاول ” المركزى ” حالياً أن يفرض على المصارف توجيه جزء من المحافظ للمشروعات الصغيرة