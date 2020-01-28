طارق عامر: ندرس شراء حصة حاكمة فى بنك استثمار شرق أفريقيا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه جار دراسة شراء حصة حاكمة في أحد بنوك الاستثمار الكبرى في شرق أفريقيا، ومنتشر في ست دول أفريقية، في إطار خطة التوسع في القارة الأفريقية.

مشيرا الى أنهم قاموا بدعم وتدريب عدد كبير من البنوك المركزية في الدول الأفريقية.

وأضاف عامر في لقاء له مع برنامج مساء دي إم سي على قناة دي إم سي أن مستوى التناغم بين أجهزة الدولة في الوقت الحالي كبير جدا؛ حيث يوجد تآلف لمساعدة بعضهم.

مشيرا إلى أن العمل بين تلك الجهات يصب في مصلحة الدولة.

وتابع: أكيد بيحصل اختلافات بينا وبين المالية، لكن علاقتا فيها انسجام كبير، مش زي قبل 2010، وأنا كنت نائب رئيس البنك المركزي ومكنش في اهتمام بمشاكلنا.

وأكد أن التمويل العقاري في مصر منخفض بالنسبة للدول الأجنبية، حيث إنه وصل فقط إلى 35 مليار جنيه، رغم أن البنك دعم القطاع من خلال مبادرتين بمبلغ 100 مليار جنيه، منها 50 للمطورين، والنصف الأخر لمشتري الوحدات.