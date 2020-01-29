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طارق عامر: نتابع المتغيرات العالمية وعاملين احتياطات زيادة (فيديو)

الأموال تغير اتجاهاتها بمجرد حدوث مخاطر
المال - خاص 2:04 ص, الأربعاء, 29 يناير 20 2:04 ص, الأربعاء, 29 يناير 20

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يتابع البنك المركزي المصري جميع المتغيرات على الساحة العالمية ويستعد بسياسات محسوبة تتضمن تحوطات إضافية لكل السيناريوهات، وفقا لما أكده طارق عامر محافظ البنك.

وقال عامر في لقاء مع برنامج “مساء دي إم سي”: “احنا هنا في السياسة النقدية وإدارة الاستقرار النقدي والمالي بنتابع دايما المتغيرات بره وبنتحسبلها وعاملينلها احتياطات زيادة”.

ويرى عامر أن ثمة تغيرات شهدتها اتجاهات الأموال حول العالم.

وقال: “أكثر أموال العالم موجودة لدى صناديق الاستثمار دلوقتي.. مبقتش البنوك الدولية هي اللي بتستحوذ على التمويل الضخم”.

ووفقا لعامر فإن صناديق الاستثمار العالمية وصناديق التأمينات ومن على شاكلتها أصبحت الجاذب الأهم للتمويل.

لكن الأموال تغير اتجاهاتها بمجرد حدوث مخاطر، وفقا لعامر.

وأوضح:” هما عندهم أمريكا هي المكان الآمن  فالأموال تنسحب من الأسواق (الأخرى) وتذهب للولايات المتحدة”.

وتابع: “احنا انسحب من عندنا في 2013 مبالغ كبيرة لكن قدرنا أن نوفرها”.

وقال عامر إن مصر أصبحت حاليا جزء من النظام العالمي “لأن احنا سوق مفتوح”.

وأوضح:”لدينا اتفاقات تجارة حرة مع أوروبا ومع دول العالم .. احنا أصبحنا سوق مفتوح”.

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بقلم المال - خاص

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