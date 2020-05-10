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طارق عامر: نبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة
سيد بدر 12:56 م, الأحد, 10 مايو 20 12:56 م, الأحد, 10 مايو 20

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صرح طارق عامر محافظ  البنك المركزى المصرى بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8 فى المائة متناقصة.

وقال عامر في تصريحات  لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن المقاولات يعد من القطاعات المهمة فى الاقتصاد المصري، ويجب مساندته، وهو ما دعا الى التفكير في إضافته إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 في المائة وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا في ضوء الاجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي قطاعات الاقتصاد المصري المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة ، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليار الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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