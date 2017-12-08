طارق عامر : موقف الاقتصاد المصري جيد

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:





قال طارق عامر، محافظ البنك المصري – فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة – إن الوضع الاقتصادي المصري، اختلف كثيراً بعد صدور قرارات الإصلاح التي تمت فى الفترة الماضية، مشيرًا إلي أن تقييمات الاقتصاد فى الوقت الحالي تؤكد أننا أصبحنا فى موقف جيد.





وأضاف – علي هامش على توقع اتفاقية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، اليوم، مع بنك تنمية الصادرات المصري لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار بهدف دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الافريقي علي هامش منتدى أفريقيا 2017 الذي يعقد في شرم الشيخ – أن مصر تعد من الدول العربية المستقرة فى وضعها وسياستها المالية، إلي جانب التشريعات المنظمة للاستثمار، خاصة بعد صدور حزمة من التشريعات القانونية ومنها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.





ويعد برنامج دعم ائتمان الصادرات، الذي وقعه “أفريكسيم بنك” و بنك تنمية الصادرات، هو مزيج من البرامج والمنتجات والخدمات التي يقدمها “أفريكسيم بنك” من خلال شراكة مع بنك تنمية الصادرات للحماية من مخاطر سداد القروض، وكذلك ضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة و المتوسطة الأجل.





وبموجب أحكام الاتفاقية يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر، و أن تكون المنتجات من أصل مصري في حين أن المستوردين يجب أن يكونوا أفارقة ويعيشون فى أحد البلدان الأعضاء فى بنك “أفريكسيم بنك”.





ومن الخدمات الأخرى المتوقع تقديمها في إطار هذا البرنامج، تقديم المساعدة إلى المجالس التصديرية المصرية وجمعيات الأعمال للقيام بترويج الصادرات المصرية من المنتجات والسلع فى البلدان الأفريقية؛ وتقديم المساعدة إلى المنظمات والهيئات التجارية التي تقوم بأنشطة مبتكرة لترويج الصادرات؛ وتوفير فرص الربط الإلكتروني وخدمات التوأمة من خلال تسهيل منح العقود من قبل الحكومات الدول الأفريقية لكبار المصدرين المصريين، ودعم الشراكات بين الجهات المختلفة.