طارق عامر للسيسي: تشريعات مصرفية جديدة لزيادة المتعاملين مع البنوك

المال- خاص اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع مُجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك، مشيرًا إلى حرص البنك على إحداث تحول

المال- خاص





اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع مُجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك، مشيرًا إلى حرص البنك على إحداث تحولات جذرية بهيكل النمو الاقتصادي، من خلال تبنّي مجموعة من السياسات والإجراءات الحاسمة التي هدفت إلى ضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.

كما أوضح السيد/ طارق عامر أن هذه الإجراءات والسياسات أسهمت في تحفيز الاقتصاد وتحقيق ارتفاع غير مسبوق بمستوى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي عرض آخر تطورات توطين التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي، حيث أشار إلى أن حجم المتعاملين مع البنوك ومكاتب البريد وصل إلى نحو 17 مليونًا، وأن هناك خطة لرفع هذا العدد عن طريق إجراءات تشريعية وخدمات جديدة بالبنوك، للوصول إلى طوائف المجتمع المختلفة، فضلًا عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج بما يدعم نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وذكر السفير بسام راضي أن السيد الرئيس شدد على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مؤكدًا سيادته ضرورة العمل في الوقت نفسه على توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.