طارق عامر: لا تعديل فى أسعار العائد على مبادرات المركزى

❏ البنوك تبدأ الماراثون على الودائع وحسابات التوفير.. وتأجيل «الشهادات» ❏ بنك مصر يرفع العائد نقطتين على حساب يوم بيوم لكبار العملاء ❏ «مصر إيران» يضيف 3 نقاط دفعة واحدة على حسابات التوفير ❏ «الكويت الوطنى» يطبق نقطة واحدة على الودائع والحسابات و1.5 على القروض ❏ &

❏ البنوك تبدأ الماراثون على الودائع وحسابات التوفير.. وتأجيل «الشهادات»

❏ بنك مصر يرفع العائد نقطتين على حساب يوم بيوم لكبار العملاء

❏ «مصر إيران» يضيف 3 نقاط دفعة واحدة على حسابات التوفير

❏ «الكويت الوطنى» يطبق نقطة واحدة على الودائع والحسابات و1.5 على القروض

❏ «الأهلى» يعقد اجتماع الأليكو لمناقشة قرار السياسة النقدية

❏ عوائد السندات المحلية تقفز بين 1.4 و1.6 نقطة مئوية وتراجع طفيف للدولار

محمد سالم وأمنية إبراهيم وأحمد الدسوقى وهبة محمد وهبة حامد

استبعد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، تعديل أسعار الفائدة على مبادرات البنك الخاصة بالتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة وتجديد الفنادق وتمويل السلع الوسيطة لقطاع الصناعة على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس خلال اجتماعها مساء أمس الأول.

وقال عامر ردًا على سؤال لـ«المال» إن أسعار العائد على مبادرات البنك لن يطرأ عليها أى تعديل.

ويباشر المركزى تنفيذ برامج لإقراض قطاعات اقتصادية عديدة بفوائد مدعمة تتراوح بين 5 و%10 سنويًا مقابل متوسط سعر للفائدة يبلغ %18 على القروض البنكية العادية للشركات، وذلك قبل قراره الأخير بزيادة سعر الفائدة.

وفاجأت لجنة السياسة النقدية التى يترأسها «عامر» وتضم نائبيه و4 أعضاء آخرين، الأسواق المحلية، أمس، برفع العائد على الجنيه نقطتين مئويتين دفعة واحدة لتصل إلى %16.75 على الإيداع و%17.75 على الإقراض.

وذكرت اللجنة فى بيانها أن القرار يتسق مع استهداف البنك المركزى تخفيض معدل التضخم إلى %13 تزيد أو تقل بنحو %3 بحلول الربع الأخير من العام المقبل 2018، مقارنة بمعدل يزيد على %32 فى الوقت الحالى.

وانطلق، أمس، ماراثون البنوك المحلية لتعديل أسعار العائد المقدمة على الودائع وحسابات التوفير دون التطرق للشهادات ذات المدد الزمنية متوسطة وطويلة الأجل والتى تتولى لجان الأليكو (الأصول والخصوم) حسم الفائدة عليها خلال اجتماعاتها المرتقبة فى الأسبوع الجارى.

ورصدت «المال» قيام 8 بنوك محلية بتعديل أسعار شهاداتها متغيرة العائد والتى تكون مرتبطة بأسعار الإيداع والخصم لدى البنك المركزى المصرى، وشملت القائمة كلا من (العربى الأفريقى الدولى، العقارى، SAIB، قطر الوطنى، مصر إيران، بلوم، تنمية الصادرات، الإسكندرية، قناة السويس).

وألقى سباق رفع الفائدة بظلاله على عطاء سندات الخزانة المصرية، الذى تم طرحه أمس، إذ قفز العائد بنحو 1.4 نقطة مئوية على السندات أجل 5 سنوات ليصل إلى %18.760 مقابل %17.357 فى عطاء الأسبوع الماضى، كما صعدت بنحو 1.6 نقطة مئوية على السندات أجل 10 سنوات، مسجلة %18.852 مقابل %17.252 خلال نفس الفترة.

وسجل الدولار تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه بلغ قرشين فقط لينخفض إلى 17.99 مقابل 18.02 جنيه للشراء و18.13 مقابل 18.1445 جنيه للبيع فى المتوسط الذى يقوم البنك المركزى برصده يوميًّا.

وينظر لقرار رفع الفائدة على أنه إحدى أدوات دعم الجنيه فى مواجهة العملات الأجنبية.

وتوقع أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم «الأليكو»، غدًا الأربعاء، لبحث أسعار الفائدة الجديدة.

وقال فى تصريحات لـ«المال» إن «الأليكو» هى المسئولة عن ضبط تكلفة الأموال بالبنك، وتتشكل من أعضاء تنفيذيين بمجلس الإدارة وممثلين عن قطاعات الخزانة والمعاملات الدولية والائتمان والتجزئة المصرفية والاستثمار، لافتًا إلى أن مناقشة قرار المركزى ستتم فى ضوء توقعات البنك لتكلفة الأموال فى الأجل القصير.

وأضاف أن البنك الأهلى يقدم مع بنك مصر أعلى فائدة فى السوق بنسبة %20 سنويًّا عبر شهادة بأجل 18 شهرًا، وقال إنه لا يستطيع تأكيد أو نفى إمكانية الصعود بالعائد فوق مستوى %20 والأمر برمته يخضع لرؤية لجنة الأليكو.

وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستثمرين، الذى يتم تحديده بنسبة ثابتة فوق المعدل المحدد من البنك المركزى، وتمثل هذه النسبة معدل المخاطرة لدى البنك ولا يمكن تعديلها إلا للشركات التى يمكن أن تدخل فى دائرة التعثر بسبب الفائدة.

وقرر بنك مصر، أمس الإثنين، زيادة الفائدة بنحو نقطتين مئويتين على حسابات التوفير ( يوم بيوم VIP المخصص لكبار العملاء)، وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ«المال»، إن القرار يسرى من اليوم لتصل الفائد إلى %14 سنويا بدلا من %12 على الحسابات التى تتجاوز قيمتها 30 مليون جنيه فأكثر، وترتفع من 11.5 إلى %13.5 للحسابات التى تتراوح قيمتها بين 10 و30 مليون جنيه، ومن 11 الى %13 على الحسابات بين 2 و10 ملايين جنيه، ومن 10.5 الى %12.5 على الحسابات بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه.

ويشترط حساب يوم بيوم VIP حدا أدنى مليون جنيه للاكتتاب ويمنح عائدا يوميا متغيرا.

وأشار نائب رئيس بنك مصر إلى أن مصرفه بصدد تحديد موعد انعقاد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) لمناقشة قرار لجنة السياسة النقدية، مؤكدا أنه لم يتخذ أى قرار بشأن تدشين أوعية ادخار جديدة بعوائد مرتفعة مثلما حدث عقب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى عندما قام البنك بإطلاق شهادة طلعت حرب بأجل 18 شهرا بعائد %20.

ورفع بنك مصر – إيران للتنمية سعر العائد السنوى على حسابات التوفير بنحو 3 نقاط دفعة واحدة، لتصل إلى %15 بدلاً من %12.

وقال إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران، إن مصرفه قرر تحريك أسعار الفائدة على حسابات التوفير، على خلفية زيادة لجنة السياسة النقدية عائد الكوريدور بمقدار 200 نقطة أساس.

وأضاف أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) بالبنك، ستتابع عن كثب تحركات وتوجهات بنوك القطاع المصرفى خلال الأيام المقبلة، فيما يخص أسعار الفائدة على مختلف الشهادات والودائع، لاتخاذ قرار مناسب لباقى الأوعية الادخارية.

ورفع بنك الكويت الوطنى سعر الفائدة على الودائع وحسابات التوفير والحسابات الجارية بنحو %1، كما قرر زيادة سعر الإقراض بنحو %1.5.

وقالت مصادر بالبنك لـ«المال» إنه استجاب استجاب لقرار البنك المركزى رفع الفائدة الأساسية الذى أعلن عنه أمس الأول، ليطبق قرار الزيادة بداية من أول يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن العائد على حسابات التوفير سيصل إلى %8.5، كما سيبلغ نحو %8 على الحسابات الجارية ذات العائد اليومى ويحسب شهرياَ ويبدأ رصيدها من 100 ألف جنيه، مشيرةً إلى أن الودائع من أسبوع حتى 3 أسابيع سيسجل عائدها %6.75، ومن شهر إلى شهرين سيصبح %7.25، و%8.25 للودائع أجل 3 أشهر حتى 9 أشهر، وأخيراً سيصل عائد الودائع أجل عام إلى %8.5.

