بنـــوك

طارق عامر : قرارات رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف جيدة وهدفنا الحفاظ على موارد النقد الأجنبي وتوفير السلع

وأشار عامر إلى أنه لا بد من الاتساق مع الأسواق الدولية الذين نحتاج إليهم في جزء كبير من احتياجاتنا.
صفية حمدي 7:38 م, الأثنين, 21 مارس 22 7:38 م, الأثنين, 21 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرارات رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف كانت جيدة- في رأيه، وردود الفعل الدولية أثبتت ذلك منذ بداية اليوم.

وأكد محافظ البنك المركزي أن أهداف تلك القرارات الحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبي لتوفير السلع الإستراتيجية والسيولة للمواطن المصري.

وأشار عامر إلى أنه لا بد من الاتساق مع الأسواق الدولية الذين نحتاج إليهم في جزء كبير من احتياجاتنا.

اقرأ أيضا  تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

يُذكر أن محافظ البنك المركزي صرح بذلك في مؤتمر صحفي مشترك في مقر الحكومة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

صعود سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 6:41 م, الأثنين, 21 مارس 22

صعود جماعي في أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 6:15 م, الأثنين, 21 مارس 22

صعود سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 5:57 م, الأثنين, 21 مارس 22

محمد بدير : قرار رفع الفائدة خطوة استباقية لمواجهة التغيرات العالمية

‫محمود الصباغ‬‎ 5:41 م, الأثنين, 21 مارس 22

صعود سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:03 م, الأثنين, 21 مارس 22

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:02 م, الأثنين, 21 مارس 22