طارق عامر : قرارات رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف جيدة وهدفنا الحفاظ على موارد النقد الأجنبي وتوفير السلع

وأشار عامر إلى أنه لا بد من الاتساق مع الأسواق الدولية الذين نحتاج إليهم في جزء كبير من احتياجاتنا.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرارات رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف كانت جيدة- في رأيه، وردود الفعل الدولية أثبتت ذلك منذ بداية اليوم.

وأكد محافظ البنك المركزي أن أهداف تلك القرارات الحفاظ على موارد مصر من النقد الأجنبي لتوفير السلع الإستراتيجية والسيولة للمواطن المصري.

وأشار عامر إلى أنه لا بد من الاتساق مع الأسواق الدولية الذين نحتاج إليهم في جزء كبير من احتياجاتنا.

يُذكر أن محافظ البنك المركزي صرح بذلك في مؤتمر صحفي مشترك في مقر الحكومة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.