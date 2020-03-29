طارق عامر : عندنا سيولة مش عارفين نعمل فيها إيه ولو حد عايز مليار أهلا وسهلا بس مش كاش

قال إن البنوك فيها سيولة من أكبر السيولة في أي بنك في المنطقة، وعندنا سيولة مش عارفين نعمل فيها إيه عندي تريليون في البنك المركزي من البنوك

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن توفر سيولة بشكل كبير بالبنوك ، مرحبا بحصول عميل على مليار جنيه دون الحصول عليه نقدا.

طارق عامر : البنوك فيها سيولة من أكبر السيولة في أي بنك في المنطقة

وقال طارق عامر في اتصال هاتفي مع قناة صدى البلد: “النهاردة فيه ظروف بتثقتضي مننا إننا ننظم الأمور والناس كلها والمجتمع لازم تتعاون، لكن مفيش مؤسسة هتبقى محتاجة نقد إلا وهتاخد”.

وأضاف: “البنوك فيها سيولة من أكبر السيولة في أي بنك في المنطقة، وعندنا سيولة مش عارفين نعمل فيها إيه عندي تريليون في البنك المركزي من البنوك”.

وتابع: “والله أي عميل عايز ياخد مليار جنيه أهلا وسهلا لكن مش هديهوله كاش، هديهوله في حسابه”.

ودعا محافظ البنك المركزي المواطنيني إلى تفهم أن تلك الأمور مجرد تنظيم وتيسر لحياة الناس، مضيفا: “كلنا عارفين إن العدوى تنتقل من المواد”، ومن بينها أوراق النقد، في إشارة إلى قرارات تحديد حد السحب اليومي.

وقال: “مستويات النمو عندنا كانت وصلت لمستويات عالية من أعلى المستويات في النمو من أكبر 5 دول في العالم، لكن ماقدرش إن الشركات الكبرى تفضل تشتغل بهذا الأسلوب وهما وعدوني إنهم هيوفقوا أوضاعهم علشان نشتغل بأسلوب علمي أكتر، ومش هنقبل إن الناس تخزن الكاش”.

وأوضح أن “في أول كام يوم (من مواجهة أزمة فيروس كورونا) أرفف السوبر ماركت فضيت، هي عملية خوف، لكن خوف من إيه ؟ أي مدفوع عندك هتقدر تحققها تعمله أون لاين وتحول بالتليفون”.

وأشار إلى أنه تلقى وعودًا من شركات بتقليل التعامل الكاش، واستعمال أدوات التحويل والدفع الإلكتروني .

وكشف أن عملاء البنوك سحبوا نحو 30 مليار جنيه خلال الثلاثة أسابيع الماضية .

وأضاف أنه ليس من المنطقي أن تسمح البنوك لعملاء يرغبون في سحب مليون جنيه أو أكثر من خلال شباك الصرف ويعطلون مصالح المواطنين الصغار الذين يريدون صرف ألف وألفين جنيه لاحتياجاتهم اليومية .

وأكد أن القطاع المصرف اتخذ إجراءات صعبة خلال فترة الإصلاح الاقتصادي واعترض البعض عليها وتبين بعد ذلك صحتها، وفي الفترة الحالية يتخذ البنك المركزي والقطاع المصرفي إجراءات هامة لمعالجة وتخطي أزمة كورونا .

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات صباح اليوم بوضع سقف مؤقت للإيداع والسحب النقدى وكذلك من خلال الصراف الآلي قبل أن يصدر تعديلات بشأنها.

وحدد المركزي الحد الأقصى للسحب من خلال ماكينات الصراف الآلي بنحو 5 آلاف جنيه، بينما السحب النقدي يبلغ 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه للشركات .

وتابع : “البنوك كلمتنا ومش عارفين هيصرفوا فلوس أصحاب المعاشات إزاي في ظل الزحمة الحالية في الفروع ولازم نستحمل شوية القرارات الحالية لحد ما نعدي زحمة اليومين دول”.