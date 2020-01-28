طارق عامر : صندوق النقد عرض على مصر قرض جديد ورفضنا علشان مش محتاجين

أنهت مصر برنامج ناجح للاصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن صندوق النقد الدولي عرض على مصر تقديم تمويل من خلال قرض جديد لكن مصر رفضت ذلك لأانها ليست في حاجة للقروض مشيرا الى الوضع الإقتصادي تحسن كثيرا في الفترة الماضية.

وأنهت مصر بنجاح برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأت تنفيذه في نوفمبر 2016 ، بالاتفاق مع صندوق النقد، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي إجراءات استثنائية مثل تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، وخفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية بشكل تدريجي ، وإصلاحات تشريعية تحفز الاستثمار، وغيرها من الإجراءات.

وأضاف طارق عامر في لقاء مع برنامج مساء دي إم سي أن : لا نريد قرض علشان مش محتاجين.. تتحدث مع صندوق النقد في الوقت الحالي من أجل أخذ الخبرة في مجال تحسين السياسات النقدية والإستثمار وليس من أجل التمويل حيث كان في الماضي ترفض الجهات الدولية إقراض مصر.

وتابع عامر : إحنا حاليا بنتكلم مع الصندوق مش تمويل علشان كله بيرضى يسلفنا دلوقتي وبنروح للسوق الدولية في يوم واحد ودلوقتي بنعمل الطرح بالتليفون نجيب الفلوس من غير قروض.

وقال عامر أن تضحيات أبناء القوات المسلحة والشرطة في سيناء وغيرها أحد الأسباب الرئيسية في الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق ، مؤكدا أن العامل الأمني كان مؤثرا في نمو الاقتصاد.

اكد عامر أنه أصبح مطمئن إلى أن الاقتصاد المصري عبر المرحلة الصعبة.