طارق عامر: حاملو الجنيه المصري لديهم الفرصة لتحقيق مكاسب استثمارية كبيرة مقارنة بباقي العملات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، نتعهد بأن يكون حاملو الجنيه المصري لديهم الفرصة في تحقيق مكاسب كبيرة استثمارية مقارنة بباقي العملات.

وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان (تأثيرات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة العربية) أن البنوك اتخذت عدة إجراءت من قبل الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تحقيق استقرار في الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومواجهة التضخم وإصدار شهادات بعائد ثابت 18%.

كتب : أحمد بطران ومحمود الصباغ وفاطمة إمام